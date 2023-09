Opportunità di trading in Borsa: analisi Unipol e Unipolsai

A Piazza Affari il tema principale di queste ore è la notizia secondo cui il gruppo Unipol ha chiesto già ad inizio luglio l’autorizzazione alla BCE per salire al 20% del capitale della Banca Popolare di Sondrio, della quale già detiene una partecipazione del 9,5%. La risposta da parte di Francoforte dovrebbe arrivare entro fine settembre ed in caso positivo si delinea la possibilità di una aggregazione con Banca BPER, dove la compagnia è già azionista di maggioranza. Nell’istituto valtellinese è entrato da poco come socio anche Caltagirone con lo 0,66%. Per le prossime settimane potrà essere uno dei temi “caldi”.