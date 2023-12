Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Tenaris

Il titolo TENARIS ha aperto la sessione di ieri in gap rialzista, salendo dai 15.34euro della chiusura di mercoledi sino a 16.20Euro (+5.6%) per poi ripiegare nel pomeriggio, chiudendo a 15.75Euro (+2.70%). Dal ripiegamento di giugno, in cui scese sino a 11.63Euro, il titolo sta quindi mettendo a segno una performance del +39.30%, e si è portato a ridosso della forte zona di resistenza 16.60/17.30Euro. Già sui 16.60Euro si presenteranno prese di profitto, consentendo un ritorno dei prezzi a 15.40Euro e 14.70Euro. Il supporto settimanale di breve staziona a 14.50Euro (in caso di cedimento i prezzi scivoleranno ulteriormente al ribasso a 13.70Euro), mentre quello principale transita a 11.40Euro. Resistenza settimanale a 17Euro, mensile/principale a 17.60Euro.