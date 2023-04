Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Brembo

BREMBO aveva comunicato il 2 marzo gli ottimi risultati finanziari del 2022 con redditività in ascesa, ed il titolo aveva toccato massimi a Piazza Affari a 15.28 euro esattamente il giorno prima per poi ripiegare, in perfetto stilye “ Buy the rumour, sell the news”. Il 2022 si è chiuso con ricavi per 3.63miliardi di euro (+30.7% rispetto al 2021) realizzati per il 90.2% fuori dall’ambito nazionale, mentre il margine operativo lordo è salito del del 24,4% (da 502,7 milioni a 625,2 milioni di euro), ma con marginalità in leggera discesa, ora al 17.2%.