Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Delta

Ieri la compagnia aerea statunitense DELTA AIRLINES ha tenuto il “Delta Beyond 2023 Investor Day” ed in tale occasione ha indicato che prevede un aumento del volume di cassa gratuita che passerà da 2 a tre miliardi di dollari. Inoltre il 15 giugno il consiglio di amministrazione aveva deciso un dividendo trimestrale di 0,10 dollari per azione pagabile agli azionisti il 7 agosto 2023. Già su tale notizia il titolo era salito e con la nota di ieri sono scattati ulteriori acquisti superando i 45dollari mettendo a segno una performance del +5%.