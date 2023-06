Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Mediolanum

Le origini di Banca Mediolanum risalgono al 1982 con la fondazione di Programma Italia spa (poi Investimenti SIM), nata da una brillante intuizione di Ennio Doris e realizzata insieme a Silvio Berlusconi (ad oggi Fininvest detiene il 30.1% del capitale). C’erano ancora il muro di Berlino e la lira, in Italia l’inflazione era al 16% ed i tassi di interesse (creditore) erano a due cifre, altissimi anche sui BOT, l’investimento prediletto allora dalla maggioranza degli italiani (fu per l’appunto coniato il termine “BOT people”), in azioni investivano davvero pochi “edotti” e la diversificazione finanziaria non si sapeva cosa fosse (i primi fondi comuni di diritto italiano arrivarono nel 1984 e le SIM nel 1991). A guardarlo oggi, sembra un periodo finanziariamente “giurassico”.