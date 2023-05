Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Banca Profilo

Ieri BANCA PROFILO (+3.81%) era tra i titoli con le migliori performance, con acquisti innescati dalla notizia che l’azionista di controllo A repo e la Twenty First Capital ( società di gestione francese di fondi di investimento alternativi nonché limited partner e portfolio manager del fondo di diritto francese Fonds Archimedes) avevano s iglato un accordo vincolante per la compravendita del 29% del capitale sociale di Banca Profilo.



Si tratta di 50,4 milioni di euro, pari a 0,2637 euro per azione (al netto delle azioni proprie in portafoglio), superiore di circa il 23-24% rispetto alla quotazione di Borsa (ha chiuso la sessione ieri a 0.2180 euro), per una valorizzazione complessiva di circa 180 milioni di euro per il 100%.



Si ripete quanto già era accaduto ad aprile ed ancor prima a fine 2021: da oltre un anno si cerca un nuovo assetto azionario per Banca Profilo, vedremo se andrà definitivamente in porto l’operazione poichè l’impegno all’acquisto assunto dalla TFC francese è subordinato alla circostanza che Arepo concluda accordi per la compravendita perlomeno per un ulteriore 22% del capitale sociale della banca (e non vi è nessun obbligo di OPA totalitaria in capo a TFC per le azioni residue).



La società francese indica che l’interesse all’acquisto di Banca Profilo fa parte della strategia complessiva del Fonds Archimedes di costruire un portafoglio di provider di servizi finanziari europei di medie dimensioni, da ampliare e sviluppare anche in ambito internazionale.