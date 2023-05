Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Basf

Tra le società tedesche quotate anche a Piazza Affari vi è il colosso chimico BASF (acronimo di Badische Anilin- und Soda Fabrik – Fabbrica di Anilina e Soda del Baden), noto per aver prodotto il colorante indaco (uno dei primi coloranti sintetizzati su scala industriale) e per aver inventato la tecnologia necessaria alla funzionalità dei nastri magnetici per musicassette e videocassette (sembrano articoli “giurassici” ma hanno contribuito ad ampliare la conoscenza e l’apprendimento di intere generazioni nell’era pre-internet).