Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Coca Cola

Ancora una volta The Coca-Cola Company, una delle più grandi aziende produttrici e distributrici di bevande analcoliche, presenta ottimi risultati relativi al primo trimestre 2023, con ricavi in crescita del 5% a 11 miliardi di dollari, prezzi medi di vendita aumentati dell’11% e volumi unitari a + 3% con margini operativi al 30.70% ( 32,5% l’anno precedente).



I l Gruppo quindi ha aumentato i prezzi – come gran parte delle società del settore food&beverage, e non solo – scaricandoli sul cliente , con aumenti del +11% soprattutto in Nord Europa, Africa e Medio oriente, per un guadagno di 3107 milioni di dollari (nel primo trimestre 2023). Ma l’aumento dei prezzi non ha fatto da deterrente agli acquisti: i volumi sono infatti aumentati del 3% – ed il presidente e Ceo James Quincey non ha escluso altri aumenti dei prezzi.



Il best seller è sempre Coca Cola classic, tuttavia il 43% della Cola venduta è composta da Coca-Cola Zero Sugar, Diet Coke o Coca-Cola Life (con minore o zero zuccheri). L ’avvio del 2023 ha visto inoltre la società lanciare sul mercato Movement, un nuovissimo gusto in edizione limitata, sviluppato in collaborazione con la potenza musicale globale e l’artista vincitrice del premio Grammy, Rosalía.