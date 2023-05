Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Esprinet

Sessione fortemente negativa quella di ieri per il titolo ESPRINET che ha chiuso a 6.5190 euro a -15.22% (ma durante la giornata aveva toccato anche punte da -18.80%, subendo sospensioni per eccesso di ribasso). Alla comunicazione dei dati finanziari relativi al primo trimestre 2023, con redditività in flessione e ricavi per 1.02miliardi di euro ( in diminuzione dell’ 11% rispetto al primo trimestre 202 1) si sono scatenate massicce vendite, peraltro gia presenti (ma sommessamente) sul titolo dall’8 maggio quando quotava 8.10 euro. Dopo il veloce ed ampio rialzo che in un anno e mezzo aveva portato il titolo dai minimi a 2.70 euro del 2020 (covid) sino ai 16.98 euro (agosto2021), gli investitori avevano preso profitto, facendo ridiscendere le quotazioni per 14 mesi, sino a 5.62 euro di ottobre scorso. Si tratta pertanto di un titolo caratterizzato da elevata volatilità bidirezionale e ciclicità dei picchi (rialzisti e ribassisti) superior i a ll’anno.

L’azione Esprinet

Il movimento ribassista in corso è indirizzato al raggiungimento di area 6.20/6.00 euro (possibile estensione sui 5.20 euro); risalite a 6.62euro e poi a 6.80 euro (successivamente si avranno comunque ritorni perlomeno a 7.60/8.10 euro). Esprinet Spa è quotata al segmento STAR e, insieme alle sue controllate, si occupa della distribuzione all’ingrosso di tecnologia dell’informazione (IT) ed elettronica di consumo principalmente in Italia, Spagna, Portogallo e resto d’Europa. La società fornisce circa 130.000 prodotti di oltre 650 produttori a circa 31.000 clienti, fornendo servizi tradizionali di vendita all’ingrosso, logistica e servizi finanziari anche attraverso modelli di vendita basati sui consumi.