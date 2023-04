Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Ferragamo

Venerdí il titolo SALVATORE FERRAGAMO si distingueva per la performance negativa (ed elevati volumi) ch e nel pomeriggio aveva toccato anche i -7.35%, chiudendo poi la sessione a -5.93% , a 16. 35 Euro (minimi : 16.06 euro). Il sell-off è stato innescato dal dato inerente le vendite del gruppo italiano del lusso, in calo del 4,0% a cambi correnti e del 6,5% a cambi costanti rispetto al primo trimestre 2022 ( causato principalmente dal rallentamento del mercato statunitense, come ha dichiarato giovedì la società, ma anche il mercato nipponico è a -7%) con vendite al dettaglio in calo ma r icavi comunque a 278 milioni di euro (305 milioni di dollari), in linea con le aspettative degli analisti ( 280 milioni di eur o).



In progressivo miglioramento invece le vendite in Cina ed nell’area del Centro e Sud America, in consolidamento l’area Emea (Europe, Middle East Africa). Il segmento “wholesale” ha invece riportato una flessione del 13,9% (-16,1% a cambi costanti). Ad inizio marzo erano stati comunicati al mercato i dati relativi al 2022, chiuso co n ricavi per 1,25 miliardi di euro (+ 10,2% rispetto al 2021) ; a parità di tassi di cambio il fatturato sarebbe salito del 5,7% e margine operativo lordo sceso da 304,53 milioni a 298,9 milioni di euro (-1,8%), in seguito all’aumento dei costi operativi, ed utile di 78,65 milioni contabil i. Proposto un dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) di 0,28 euro per azione con stacco cedola il 22 maggio. Il 26 aprile 2023 si terrà l’assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2022.

L’azione Ferragamo

Il titolo Salvatore Ferragamo (SFER) , sbarcato a Piazza Affari nel giugno del 2011 a 9.70 euro, è quotato al segmento Euronext Milan . Il grafico illustra come il top sia stato toccato nel 2015 a 32.55 euro, seguito da una fase di ribasso molto elaborata ed irregolare, sino ai 9.50 euro del 2020, poi la risalita sino ai 23. 25 e uro del 2022. Attualmente è inserito in una fase laterale nel range 13.40/23.40 euro, destinat a a proseguire con andamento irregolare, ribassi a 15.60 euro (e poi sui 14.80) e risalite a 20.30 euro; supporto settimanale di breve a 13.20 euro.