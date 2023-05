Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Immunitybio

Azioni in Borsa, opportunità di trading

Tra i titoli del Nasdaq nelle ultime settimane si è fatto notare quello di IMMUNITYBIO Inc. (IBRX), società californiana biotecnologica, il cui titolo ha raddoppiato il proprio valore in sole tre sessioni, passando da 3.30 a 6.60dollari (toccati lunedì), con volumi notevoli. Ancora più eclatante che questa azione abbia toccato a metà marzo minimi a 1.46 dollari (minimi dal 2021) per poi risalire appunto sino ai 6.60dollari, guadagnando quindi il +350% in sole 7 settimane. La corsa all’acquisto del titolo – che arriva da un crollo devastante: dai 45.42 dollari di febbraio/2021 ai recenti 1.46 dollari – è dovuto all’annuncio dell’avvio di una sperimentazione clinica con combinazione di vaccino Tri-Ad5 e N-803 per curare la condizione ereditaria nota come sindrome di Lynch.

La sindrome di Lynch – nota anche come cancro colorettale ereditario non poliposico (hereditary nonpolyposis colon cancer or HNPCC) – è una patologia ereditaria caratterizzata dall’aumentato rischio di sviluppare il carcinoma colorettale, il tumore dell’endometrio (utero) ed altri tipi di cancro e, ad oggi, non esiste alcun trattamento capace di annullare la mutazione genetica che la sostiene.

Questo studio di Fase 2b (NCT05419011) è sponsorizzato dal National Cancer Institute e studierà se Tri Ad5 in combinazione con N-803 funziona per prevenire questi tipo di cancro nei partecipanti sottoposti alla sperimentazione. La combinazione di vaccini tenderà a far attivare le cellule dendritiche, addestrando il sistema immunitario a riconoscere queste proteine, cosi da distruggere le cellule precancerose prima che il cancro progredisca. L’N-803 è progettato per potenziare gli effetti dei vaccini aumentando la proliferazione e l’attivazione delle cellule natural killer (NK) e T, aumentando la capacità di prevenzione del cancro del colon-retto, che è il secondo tipo di cancro più mortale negli Stati Uniti (si ritiene che circa il 3-5% dei 153.000 casi di cancro del colon-retto all’anno sia dovuto alla Sindrome di Lynch, così come il 2-3% di tutti i casi di cancro dell’endometrio).

L’azione Immunitybio

Il grafico illustra la caduta verticale del titolo (da febbraio/2021 a marzo/2022 ha praticamente perso il 95% del valore di Borsa) e la velocità ed ampiezza della successiva reazione rialzista, sviluppatasi al superamento della trendline ribassista pluriannuale, segnale positivo di medio periodo. Tra poco le quotazioni si troveranno ad affrontare la resistenza settimanale a 8.00 dollari. Naturalmente un rialzo del +350% necessita di uno storno, anche per accumulare forza in vista dei tentativi di superamento della resistenza. L’analisi indica che ripiegamenti a 4.60/3.90dollari rientrano nella norma, con rialzi a 6.40/6.70dollari e – su superamento della resistenza a 8.00dollari – si realizzeranno ulteriori progressioni rialziste a 10/11dollari e successivamente in area 13/14 dollari.

Immunitybio, Inc. è impegnata nello sviluppo di terapie e vaccini che migliorano il sistema immunitario per sconfiggere tumori e malattie infettive, focalizzandosi sulla creazione di immunoterapie di nuova generazione per affrontare gravi esigenze insoddisfatte nell’ambito dell’oncologia e delle malattie infettive. La sua serie clinica è consta di oltre 26 studi di cui 17 sono in fase di sviluppo I o III