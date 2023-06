Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Italgas

Il gas naturale è elemento importantissimo per l’Italia. Con una bassa produzione interna, il gas naturale è il principale contributore del mix energetico italiano soprattutto perchè non disponiamo nè di idrocarburi nè di energia da centrali nucleari (bloccata dal 1990, dopo il disastro di Chernobyl del 1986) a differenza di altri Paesi europei quali Francia, Svizzera, Spagna, Svezia, Ungheria… Circa un quarto dell’energia dell’Ue è nucleare e più della metà è prodotta in Francia; vi sono 103 reattori operativi in 13 dei 27 Stati membri. E con l’approvazione nel 2021 del Green Deal dell’Unione Europea, l’utilizzo dei combustibili fossili è destinato a diminuire entro il 2032.