Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Iveco

Il Gruppo IVECO, a poco piú di un anno dallo spin-off da Cnh Industrial, ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi per 14 miliardi di euro (+13%) ed utile netto adjusted a 225 milioni ed il ceo Gerrit Marx è ottimista anche per il 2023, con ebit di circa 550/590milioni di euro ed una tenuta della domanda. In sede di assemblea degli azionisti in aprile il bilancio di esercizio 2022 era stato approvato quasi all’unanimità, confermando Suzanne Heywood in qualità di presidente per il secondo anno consecutivo. La distribuzione di dividendi potrà riprendere dal 2024 (in base ai risultati del 2023).