Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Occidental Petroleum

Alla riunione di domenica dell’OPEC + a Vienna, l’Arabia Saudita – produttore dominante dell’OPEC – ha dichiarato che taglierà di 1milione di barili giornalieri la quantità di petrolio offerta, compiendo una scelta unilaterale per sostenere il ridimensionamento d el costo del greggio. Attualmente la produzione giornaliera dell’Arabia è di circa 11,5 milioni di barili, per cui il taglio sarebbe di poco inferiore al 10%. L’annuncio de l taglio saudita – che inizier à a luglio – ha visto il resto dei produttori OPEC+ confermare i precedenti tagli alla produzione fino alla fine del 2024.

Opportuno quindi esaminare l’andamento a Wall Street diOccidental Petroleum Corp. (OXY), uno dei gruppi petroliferi più grandi al mondo, la cui principale attività è l’ esplorazione e produzione di idrocarburi (70%): 226 milioni di barili di petrolio greggio, 91 milioni di barili di liquidi di gas naturale e 18,4 miliardi di m3 di gas naturale prodotti nel 2021 e di cui gli USA rappresentano l’84,2% delle vendite nette.





È uno dei titoli presenti nel portafoglio della Berkshire Hathaway Inc di Warren Buffet che ha dichiarato di aver acquisito in maggio ulteriori azioni d ella Occidental Petroleum , portando la sua partecipazione nella compagnia petrolifera al 24,4% per un valore complessivo stimato di circa 12,7 miliardi di dollari (rappresenta il 3,98% del loro portafoglio azionario, ed è la sesta partecipazione maggiore ) . In un deposito normativo, il conglomerato controllato dal miliardario ha dichiarato di aver pagato circa 201 milioni di dollari per 3,46 milioni di azioni tra il 16 e il 18 maggio. Il primo scambio di Occidental Petroleum è stato effettuato nel terzo trimestre del 2019 e da allora Warren Buffett ha acquistato azioni altre 24 volte (venduto in sole due occasioni), ottenendo finora un guadagno dell’11%.

Le entrate di Occidental Petroleum sono state pari a 36,6 miliardi di dollari USA nel 2022, in aumento del 41% rispetto all’anno precedente , ed a gli azionisti registrati all’8 giugno 2023 sarà riconosciuto un dividendo di 0,18 dollari per azione (pagabile il 14 luglio 2023). OXY ha aumentato il suo dividendo 4 volte negli ultimi 5 anni e il suo payout è diminuito del -48,36% nello stesso periodo di tempo. Ai buoni dati dell’esercizio 2022 si contrappone un calo del 48% degli utili del primo trimestre 2023, ben al di sotto delle stime degli analisti, sui quali ha impattato la diminuzione del prezzo globale dell’energia nel trimestre (il greggio di Occidental è stato venduto al 19% in meno rispetto al trimestre di un anno fa, con una media di 74,22 dollari al barile).

L’azione