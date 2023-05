Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Snapchat

Giovedì SNAPCHAT ha comunicato i numeri relativi al primo trimestre 2023 presentando un fatturato inferiore alle attese ( $989 milioni anziché 1, 1 miliardi di dollari previst i dagli analisti) ed il mercato ha reagito con un selloff da -21.40% in poche ore sul titolo SNAP (società madre di Snapchat), passa t o dai 10.70dollari della chiusura di giovedì agli 8.41dollari di venerdì.



Il fatturato è inferiore del – 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Snap fa risalire la contrazione ad una domanda ridotta di annunci dopo gli aggiornamenti effettuati alla piattaforma su cui vende annunci, ma potrebbe anche essere dovuto alle modifiche alla privacy apportate da Apple, che rendono più difficile per gli inserzionisti raccogliere dati e indirizzare gli annunci. Molte altre aziende stanno sperimentando una riduzione delle entrate pubblicitarie digital i, anche YouTube è a – 3% nel primo trimestre.

Ricordiamo che Snapchat è un’app multimediale per smartphone e tablet ideata e creata nel 2011 da Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown , tre studenti dell’Università di Stanford. La caratteristica principale di Snapchat è che consente agli utenti della propria rete di inviare messaggi di testo, foto e video visualizzabili solo per 24 ore. L’applicazione permette la condivisione della geolocalizzazione al proprio gruppo di amic i: si tratta di una scelta volontaria richiesta dagli stessi sviluppatori di Snapchat. Secondo vari studi di settore, la maggior parte degli utenti di Snapchat sono millennials e Gen-Zers e deve quindi affrontare la concorrenza di TikTok. È disponibile anche Snapchat+ , un servizio di abbonamento a pagamento per Snapchat che consente agli utenti di accedere a funzioni esclusive pagando un canone.

Il grafico ben illustra come i “tempi d’oro” del titolo “social” risalgano al 2021, quando toccó massimi a 83.30dollari, cui è seguito un devastante ribasso protrattosi sino a fine 2022 toccando minimi a 7.33dollari. Si nota come il cedimento di area 23 avvenuta nel maggio2022 abbia apportato una netta accelerazione ribassista. Attualmente quindi la quotazione del titolo SNAP si attesta sui valori del 2019/2020, a poca distanza dai minimi assoluti toccati a 4.82dollari nel 2018. Per l’immediato vi è ancora pressione ribassista verso i 7.30/6.70dollari e solamente chiusure settimanali superiori ai 12.30 (resistenza) indicheranno l’avvio di reazioni rialziste di una certa ampiezza.