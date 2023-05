Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Technogym

Technogym ha sviluppato una tendenza rialzista che ieri ha spinto sino a 8.42euro (+2.25%). La nota società produttrice di attrezzature per lo sport ed il benessere fisico , nata nel 1983 , a fine marzo aveva comunicato i buoni dati relativi al 2022, chiusosi con un utile netto di 63,59 milioni di euro ( 63,07 milioni nel 2022). R icavi per 721,49 milioni di euro, in aumento del 18% rispetto ai 611,41 del 2021 (con c ambi costanti la crescita dei ricavi sarebbe stata del 14,9%) e margine operativo lord o passato da 107,02 milioni a 131,93 milioni di euro e posizione finanziaria netta a + 121,6 milioni di euro, rispetto ai 96 milioni di inizio anno. Aumentati gli investimenti, passati a 34,3 milioni dai 27,7 milioni del 2021 utilizzati per lo sviluppo di soluzioni ed esperienze di allenamento innovative basate su contenuti e intelligenza artificiale. Proposto un dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) di 0,25 euro per azione che sarà staccato il 22 maggio 2023 .

A Piazza Affari il titolo quota 8.42 euro ed ha prossimo obiettivo rialzista in area 8.75 euro, e spazio per potenziali ulteriori allunghi a 9.80/10.20 euro. Non si è in presenza di trend in quando dal 2020 svolge una azione sostanzialmente laterale nell’ampio range 13/5 euro. Le proiezioni segnalano ripiegamenti a 8.10/7.90 euro nell’immediato, mentre in ottica più ampia si avranno ritorni sui 6.50 euro.