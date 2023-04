Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Terna

Tra i titoli del settore energia Terna ed ENEL sono presenti in molti portafogli degli investitori per gli interessanti dividendi. Inoltre, se rapportiamo le performances dei due titoli a Piazza Affari, Terna – quotato all’Euronext Growth Milan – ha sviluppato un rialzo del +34% ed ENEL del +54%. Avendo già analizzato ENEL nelle scorse settimane, oggi ci focalizziamo su TERNA, primo operatore di rete indipendente in Europa e tra i maggiori al mondo per chilometri di linee gestite (74855 km di linee elettriche in alta tensione). Ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi e redditività in crescita (ricavi per 2,96 miliardi di euro +13,8% rispetto ai 2,6 miliardi del 2021), con margine operativo lordo a +11%.