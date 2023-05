Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Unicredit

I risultati del primo trimestre 2023 comunicati la scorsa settimana da UNICREDIT hanno superato le già buone previsioni degli analisti. Con ricavi a 5.8 miliardi di euro (+22.3% trimestre su trimestre e 65.4% anno su anno) ed utili per 2.1 miliardi di euro, il titolo in Borsa è risalito portandosi a ridosso dei 19 euro chiudendo la settimana a 18.95 euro. I massimi del 2023 a Piazza Affari il titolo Unicredit li aveva toccati a 20.05euro solo qualche settimana fa, il 20aprile, poi era seguito un veloce sell-off sino ai 17.626 euro del 2maggio (-12.10% in sole 7 sessioni operative).