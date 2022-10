L’opportunità delle trimestrali, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista per la Borsa di Milano verso quota 22.121,2.

B MEDIOLANUM

Equita Sim alza il TP da 8,5 a 8,6 € in attesa dei conti trimestrali. Banca Mediolanum è storicamente tra le più esposte ai mercati azionari, ma questo impatto è stato in gran parte compensato da una performance commerciale molto robusta e dal miglioramento del margine d’interesse rispetto allo scorso anno grazie all’aumento dei tassi d’interesse, commentano gli analisti. Le stime di utile 2022-2024 salgono in media del 14%.

COMAL

Integrae Sim ha abbassato il TP che passa da 5,35 a 4 € per tener conto dei multipli di settore.

NEXI

Akros ha ridotto da 13,5 a 13,1 euro il TP. Gli analisti hanno rivisto le stime alla luce della recente presentazione del piano al 2025.

TENAX

Envent ha confermato il TP a 4,78 €. La società ha comunicato i dati sulle vendite da inizio anno. Il fatturato macchine si attesta a 10,9 milioni, pari al 114% di quello registrato in tutto il 2021 (9,6 milioni). Il portafoglio ordini macchine ammonta a 9,4 milioni. Secondo gli analisti, i dati confermano la crescita della domanda, trainata dalla forte attenzione alla sostenibilità, nonostante le turbolenze dei mercati. Gli investimenti in ricerca e sviluppo su nuovi modelli saranno fondamentali per trarre vantaggio dalla domanda crescente, anche nell’incertezza dell’attuale congiuntura. Le stime vengono confermate. Per il 2022, sono attese vendite pari a 15,1 milioni, e un Ebitda pari a 1,1 milioni.

TIM

Giudizio positivo di Akros con Tp 0,39 € in attesa del cda di venerdì sulla rete unica e dei conti in agenda per il 9 novembre. Gli esperti si aspettano un trimestre coerente con la loro stima 2022, tenendo conto del confronto difficile sui costi.

TRIBOO

KT&P ha abbassato fair value pari a 2,40 € dai 2,98 € precedenti. Dopo la pubblicazione dei risultati semestrali, gli analisti limano le stime sui ricavi. Le vendite 2021-25 dovrebbero crescere del 6,7%, per raggiungere, a fine periodo, un totale di 122,9 milioni. La crescita dovrebbe essere trainata dalla divisione digitale, che nel 2025 dovrebbe raggiungere 98,7 milioni di euro. Nel corso del periodo, la crescita della profittabilità sarà guidata dalla vendita di servizi a maggior valore aggiunto e dalle sinergie dei costi.