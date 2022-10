Tutti pazzi per il padel

Il padel è uno sport che in questi anni sta conquistando proprio tutti, anche i più scettici. Dagli amanti del tennis ai neofiti della racchetta. Dai manager in carriera agli sportivi. Nessuno resiste a un colpo di racchetta con gli amici durante il weekend. Il padel, in effetti, è un modo per fare attività fisica, ma pure per coltivare rapporti in certi ambienti. Abbiamo visto numerosi calciatori cimentarsi in storie Instagram in cui vengono documentate le loro sfide. Evidentemente a qualcuno non bastava la partitella. Così gente come Antonio Cassano, tra un live su Twitch e l’altro, ha deciso pure di investirci.

Cassano, Zambrotta e Ibrahimovic

L’ex calciatore e ora commentatore ha appena costituito la società AC 99 srl. Ha sede a Genova e ha un un capitale sociale da 50 mila euro, interamente versato dall’unico socio, cioè lo stesso Cassano. In sostanza l’entità gestirà una serie di centri sportivi dedicati al padel, completi di zona ristorazione e l’affitto o la vendita di materiale sportivo.

Cassano non è il primo e non sarà l’ultimo a investire in questo sport, tanto amato dagli ex calciatori e non solo.

Zlatan Ibrahimovic ad esempio aveva inaugurato dei campi in Svezia nel 2017 e aprirà un suo centro a Milano nel 2023. Altro che terra di calcetto. Nell’hinterland milanese ci sono già 90 strutture e 330 campi. Il suo Zenter (questo il nome scelto dall’attaccante del Milan) ne aggiungerà altri undici a Segrate, all’ingresso della città.

Se ci spostiamo a Como, invece, troviamo l’Eracle Sports Center. Il centro è di proprietà di un altro ex milanista, Gianluca Zambrotta, che nella sua città ha costruito il primo campo nel 2014. Nel 2021, si era già allargato un bel po’ con 5 campi totali che si affiancano a 4 camp da tennis e una piscina.