Piazza Affari tiepida Saipem non si ferma L'Ipo Arm fa il pieno

Le Borse del Vecchio Continente hanno provato ad aprire in rialzo, ma hanno subito perso tono, con gli occhi già puntati sul meeting della Bce di giovedì e della Federal Reserve, la settimana prossima.

L’Eurotower sembra orientata a proseguire con una strategia aggressiva anche se il taglio alle stime di crescita da parte della Commissione Ue potrebbe aprire un dibattito a Francoforte su un possibile stop (seppur temporaneo) alla stretta, la Banca centrale americana appare invece già orientata a prendersi una pausa nei rialzi dei tassi. Intanto, gli investitori cercano nei dati macro (oggi quelli sull’inflazione in Spagna e lo Zew tedesco) indicazioni utili per fare previsioni, nella speranza che sia scongiurato il rischio di una recessione.

Così Milano, in rialzo dello 0,2%; le migliori sono Saipem (+1%), Stellantis (+0,92%), St (+0,79%) e Banco Bpm (+0,5%). Tim (+0,9%) è positiva, mentre secondo Il Sole 24 Ore la società sarebbe pronta a siglare con Open Fiber un accordo per la fornitura di infrastruttura nelle aree grigie. In coda Iveco (-0,36%) e Tenaris (-0,56%). Fuori dal listino principale accelerano Centrale del Latte d’Italia (+8,13%) e Newlat Food (+4%) dopo le rispettive trimestrali, mentre sono sotto i riflettori i titoli Mfe (Mfe A -0,17% e Mfe B -0,76%) dopo che i cinque fratelli Berlusconi hanno firmato l’accettazione dell’eredità e, come atteso, Marina e Pier Silvio assumono il controllo di Fininvest.

