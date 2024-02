Piazza Affari in pausa L'economia Usa è forte Niente taglio tassi

Rec

I dati sul lavoro negli Stati Uniti decisamente sopra le attese, raffreddano le Borse europee, che vedono sempre più lontano un taglio dei tassi d’interesse. A Milano il Ftse Mib chiude poco sopra la parità (+0,09%) a 30.717 punti, sotto i massimi di giornata (30.913). Rallentano il passo anche le altre piazze continentali, dove a Francoforte il Dax ha segnato, seppur per poco, un nuovo record (17.004,5) per poi scivolare sotto quota 17.000 punti.

In Usa salgono gli occupati

La forza del mercato del lavoro Usa (+353.000 nuovi posti non agricoli a gennaio rispetto ai 185.000 previsti), accanto a una disoccupazione stabile e salari in rialzo, ha indotto i trader ad abbandonare definitivamente le speranze di una sforbiciata da parte della Fed già a marzo, riducendo le probabilità al 19,5%, contro il 38% di ieri e il 70% di un mese fa.euro in discesa

Giornata storica per Meta

Apple -3% La società è tornata a crescere nel quarto trimestre del 2023, dopo quattro cali consecutivi di fatturato. I conti sono stati meglio del previsto, sorprendendo un mercato preoccupato per le sue vendite.

Meta Platforms +19%. Ha registrato la migliore crescita del fatturato trimestrale in oltre due anni e ha annunciato la distribuzione del suo primo dividendo, un rinuncia ai programmi dispendiosi nel metaverso.

Amazon +6%. Ha realizzato ricavi per 170 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2023, con una crescita del +14% su base annua, ben al di sopra delle aspettative del mercato.

Tim e Stellantis

A Piazza Affari, si distinguono Tim (+2,1%), dopo la nuova offerta del ministero dell’Economia per Sparkle, e Stellantis (+2,12%), sulla scia della speculazione relativa a un possibile ingresso dello Stato italiano nel capitale. In progresso Tenaris (+1,93%), trascinata dal miglioramento della guidance della francese Vallourec, quando Mps (+1,96%) sale sul podio sul finale. Realizzi su Ferrari (-1,7%), che scivola in fondo al listino, dopo l’exploit di ieri generato dai dati di bilancio e dall’annuncio che Lewis Hamilton sarà pilota della squadra di Formula 1 a partire dalla stagione 2025. In calo anche Saipem (-1,72%) e Eni (-1,43%).

Euro in discesa

Sul mercato valutario, l’euro perde quota a 1,079 dollari (1,0885 in avvio e 1,0851 dollari ieri in chiusura). In calo il prezzo del petrolio con il Wti marzo a 72,2 dollari al barile (-2,2%) e il contratto scadenza aprile sul Brent a 77,15 dollari (-1,94%). In risalita dell’1,24% a 29,35 euro al megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.