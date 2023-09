Piazza Affari galleggia. Sale Saipem Recupera il gas

L’ultima seduta della settimana inizia in Europa con un moderato rialzo. Indice EuroStoxx50 +0,4%. FtseMib di Milano +0,2%. Dax di Francoforte +0,1%.

Non pesa sulle ambizioni degli investitori europei, almeno al momento, la cosiddetta “guerra degli iPhone”: la decisione di Pechino di una stretta per i dipendenti governativi sull’uso del celebre smartphone, mossa che da due giorni sta mandando in “rosso” a Wall Street il titolo Apple. Tensioni Cina-Usa che hanno fatto sentire i loro effetti sui listini asiatici, che hanno perso terreno (in particolare nel comparto tech). Giù anche Tokyo che ha rivisto al ribasso la crescita del Pil. Ma l’attenzione è anche per il futuro della stretta monetaria, visto che la tenuta del mercato del lavoro statunitense (e dei sussidi di disoccupazione) potrebbe indurre la Fed a rimandare lo stop all’aumento del costo del denaro. E intanto si attendono novità dal G20 in India, che partirà nelle prossime ore.

A Piazza Affari la migliore dell’indice principale è Saipem (+2%) che si è aggiudicata due nuove contratti offshore da 850 milioni. Riscatto per i bancari, da Banco Bpm (+1,2%) dopo il rafforzamento nel capitale da parte di Enasarco e Intesa Sanpaolo (+1,3%). In fondo perde ancora terreno, dopo il ko della vigilia, Fineco (-1,9%).

Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro risale a 1,0717 dollari (da 1,0690 ieri in chiusura). In rialzo il prezzo del gas a 35,2 euro al MWh (+7,5%) mentre rifiata il petrolio dopo la recente corsa legata alla decisione di Arabia Saudita e Russia di estendere i tagli alla produzione: il Wti di ottobre scambia a 86,4 dollari al barile (-0,5%), il Brent a 89,5 dollari (-0,4 per cento).

L’inflazione tedesca è scesa ad agosto al 6,4%, in base ai dati pubblicati dall’ufficio federale di statistica, confermando i dati preliminari. A luglio i prezzi al consumo tedeschi, armonizzati per il confronto con gli altri Paesi dell’Unione europea, sono cresciuti del 6,5% su base annua.