Re alluminio, dalla crisi delle materie prime all'impennata dei prezzi: dove può arrivare

La rapida crescita della domanda cinese di questo metallo di base utilizzato massicciamente nei settori edilizia, imballaggio, trasporti ed elettricità ha alimentato l’espansione della domanda. Nel 2020 il blocco dei trasporti causa pandemia ha impattato pesantemente il settore dei metalli in generale; l’alluminio dai 1426 dollari per tonnellata di aprile/2020 è schizzato sino ai 3450 dollari/tonnellata (con alcuni scambi effettuati anche a 3900 dollari): + 140%. L’improvvisa scarsità di materie prime e l’interruzione della filiera di approvvigionamento, l’aumento dei costi di trasporto e la guerra Russia-Ucraina hanno costruito tale impennata dei prezzi.

Successivamente le quotazioni si sono ridimensionate ed attualmente il prezzo attraversa una fase di debolezza: oggi l’alluminio cash al London Metal Exchange (LME) è sui 2.212 dollari per tonnellata (in discesa di circa il 16.50% dai massimi di gennaio toccati a 2262 dollari/tonn) e si rilevano giacenze ridotte nei magazzini di borsa, con una contrattazione sotterranea per assicurarsi la disponibilità dell’alluminio non-russo ivi disponibile. L’analisi rileva una tendenza ribassista dei prezzi con discese ulteriori innanzitutto sui 2170/2160 dollari/tonnellata ed obiettivo ottimale sui 2000/1850 dollari. Il basso livello delle scorte è ritenuto un valido elemento per consentire un recupero dei prezzi nel medio periodo, obiettivo sui 3000 dollari.

L’estrazione e la trasformazione della bauxite in alluminio non sono per nulla rispettose dell’ambiente e parecchi trasformatori di alluminio stanno affrontando questo problema producendo e vendendo alluminio secondario (cioè alluminio prodotto dalla rifusione dei rottami; è irrilevante che sia prodotto da scarti di produzione corrente “pre-consumer/pre-industrial” o da prodotti in alluminio già utilizzati “post-consumer”).

I futures sull’alluminio sono negoziati principalmente al London Metal Exchange (LME), al New York Mercantile Exchange (COMEX) e allo Shanghai Futures Exchange. La dimensione standard del contratto futuro è di 5 tonnellate. L’alluminio è ampiamente utilizzato nelle applicazioni aerospaziali, negli imballaggi, nelle automobili e nei vagoni ferroviari e come materiale da costruzione.

I maggiori produttori di alluminio sono attualmente: The Aluminium Corporation of China (Chalco), Alcoa and Alumina Ltd, Rio Tinto dall’Australia, UC Rusal dalla Russia, Xinfa dalla Cina, Norsk Hydro ASA dalla Norvegia e South 32 dall’Australia. La Cina rappresenta quasi il 60% della produzione mondiale di alluminio. Le maggiori risorse di bauxite, la materia prima per l’alluminio, si trovano in Australia, Cina, Vietnam e Guinea.