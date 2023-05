Ecco come funziona il prezzo del gas e quanto costa davvero oggi

L’impennata del costo dell’energia nel 2022 ha contribuito al rialzo dell’inflazione e, in Italia, ha impattato in maniera pesante su aziende e famiglie. Gas naturale, potremmo dire, questo sconosciuto. Occorre sapere che il gas naturale di Borsa viene quotato sul NYMEX, New York Mercantile Exchange, nonché sull’ICE, Intercontinental Exchange, mercati internazionali ove si trattano contratti in MMBTU/Milioni di British Thermal Units ed ogni contratto vale circa 10,000 Milioni di MMBTU.

Il grafico si riferisce appunto al prezzo del gas naturale scambiato al NYMEX ed è quindi espresso in dollari statunitensi. Si nota agevolmente come al momento dell’invasione Russa dell’Ucraina a fine febbraio del 2022 il prezzo si trovasse sui 4.50/4.90$ (in discesa dai 6.46$ di ottobre/2021). Rimase in quell’area per un mese circa, per poi schizzare verso l’alto, più che raddoppiando il prezzo sino a toccare i 9.90/10dollari in agosto (+110% in soli 5 mesi). Da quel momento in poi è solo sceso… ed attualmente quota sui 2.50dollari, ben al di sotto del prezzo del febbr/2022 (-46% rispetto al prezzo al momento dello scoppio del conflitto Russia/Ucraina). Attualmente costa quindi la metà di un anno fa e si trova su prezzi di ottobre/2020.

Il mercato in Olanda

Poi vi è il TTF (Title Transfer Facility) di cui parlano spesso i media: è un mercato virtuale con sede in Olanda per lo scambio del gas naturale ed è uno dei principali mercati di riferimento per lo scambio del gas in Europa. L’Autorità stabilisce il Cmem, ossia il prezzo del gas metano che pagano gli italiani sul mercato tutelato, viene stabilito ogni tre mesi dall’Autorità e si basa proprio sulle quotazioni spot del mercato TTF. La tabella riepiloga via via il prezzo medio del gas naturale scambiato al TTF dal febbraio2022 – quando quotava 83.07 euro/MWh – sino al prezzo medio di aprile/2023: 42.89 euro/Mwh. Cioè il gas naturale al TTF oggi costa mediamente il -48% in meno di quanto costava due giorni prima dell’inizio del conflitto. Quindi sia il gas naturale quotato al TTF che quello quotato al NYMEX hanno sostanzialmente subito le stesse oscillazioni in termini percentuali.