Ecco il Robo-Advisor che investe in automatico per i clienti

Revolut è un conto, già usato da oltre 35 milioni di persone in tutto il mondo, al quale è possibile associare delle carte, sia reali che virtuali, per pagare sia online che nei negozi fisici. Il conto e le carte si possono ottenere e gestire comodamente da smartphone. Consentono anche di effettuare pagamenti all’estero, inviare denaro con zero spese, eseguire e ricevere bonifici e accumulare risparmi per i propri progetti. La app, tramite la quale è possibile aprire il conto e richiedere la carta, permette poi di visualizzare statistiche sulle proprie spese, effettuare la conversione delle valute, monitorare i tassi di cambio internazionali. creare salvadanai virtuali, accedere alle criptovalute e molto altro ancora.

Ora c’è un nuovo servizio lanciato anche in Italia: il Robo-Advisor. Il nuovo prodotto consente ai clienti di automatizzare gli investimenti in base alle loro esigenze. Una volta che un cliente deposita denaro nel proprio portafoglio, il Robo-Advisor lo investe automaticamente nel mercato e monitora e gestisce continuamente il portafoglio del cliente. L’importo minimo dell’investimento iniziale per ottenere l’accesso a Robo-Advisor è davvero modesto:100 euro. Il servizio non è gratuito. Anche se è un robot anche Robo-Advisor, come ogni gestore che si rispetti, chiede una commissione: ossia lo 0,75% annuo sul valore del portafoglio gestito.

Investimenti diversificati in azioni, obbligazioni e Etf

“Quando i clienti utilizzano Robo-Advisor- ha spiegato Rolandas Juteika, Head of wealth and trading di Revolut- il loro denaro viene generalmente investito in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni e altri asset. Gli investimenti specifici inclusi nei portafogli dei clienti dipenderanno dai loro obiettivi finanziari, dalla tolleranza al rischio e da altri fattori che specificano al momento della creazione del proprio account. Il Robo Advisor determina a quali asset il portafoglio dovrebbe avere esposizione. Una volta determinata l’asset allocation, valutiamo quali Etf offrono più efficacemente l’esposizione a un particolare asset, valutando fattori quali costi, liquidità, dimensioni, performance storica, rischio e altri. In genere, il denaro dei clienti verrà investito in 5-8 ETF, a seconda del portafoglio selezionato”.

Strumento semiatomatico ma con supervisione “umana” sulle prestazioni

Robo-Advisor è uno strumento semiautomatico che utilizza algoritmi matematici per valutare il profilo del cliente tenendo conto di fattori come la tolleranza al rischio, la conoscenza e l’esperienza, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento e quindi alloca il denaro depositato in strumenti finanziari adeguati . Tuttavia, per garantire la piena efficienza del sistema c’è anche una supervisione ‘umana’ che monitora le prestazioni.

Monitoraggio delle performance

Secondo Revolut, Robo Advisor negli investimenti è piuttosto bravo. Le performance come il “rendimento medio annuo”, “prelievo massimo”, “deviazione standard”, “rapporto di precisione” sono disponibili sul sito al momento della sottoscrizione. Ovviamente non fa miracoli: si parte infatti da un 4,3% annuo per i portafogli più conservatori fino a un 8,8%. I clienti possono impostare trasferimenti ricorrenti a partire da 10 euro per far crescere il portafoglio. Robo-Advisor è in grado di riequilibrare automaticamente i portafogli dei clienti in base alla performance degli asset all’interno dello stesso eseguendo revisioni periodiche per mantenere la tolleranza al rischio dei clienti e tenere in considerazione l’allocazione del portafoglio.

Trading Pro è l’abbonamento per trader avanzati

Per chi non ha bisogno di consigli c’è Trading Pro, un abbonamento per trader avanzati con commissioni scontate, limiti di ordine più elevati, analisi avanzate del portafoglio e un terminale di trading desktop. Revolut offre ai clienti l’accesso a oltre 2.200 titoli quotati negli Stati Uniti, oltre 220 titoli quotati nell’UE e 270 fondi negoziati in borsa (ETF). Quanto al pagamento ritenuta d’acconto non viene gestita. I clienti devono gestire gli adempimenti fiscali in autonomia, in base al proprio Paese di residenza.