Risparmio gestito, il 2023 parte con la raccolta in negativo

Il patrimonio gestito a quota 2.267 miliardi

I dati della mappa mensile di gennaio 2023 di Assogestioni mostrano, in via preliminare, un incremento del patrimonio gestito di circa 55 miliardi a 2.267 miliardi complessivi, principalmente attribuibile al contributo dell’effetto mercato, pari nel mese a +2,5%. La raccolta netta risulta invece pari a -927 milioni, secondo le stime dell’Ufficio Studi dell’associazione italiana delle società di gestione del risparmio.

In particolare, i fondi aperti hanno avviato l’anno con 642 milioni di deflussi. Tra le sottocategorie, sono infatti rimasti in territorio negativo i prodotti bilanciati (-625 milioni) e quelli flessibili (-1,67 miliardi). All’opposto, i fondi obbligazionari hanno messo a segno 609 mln di nuove sottoscrizioni. Restano in positivo, proseguendo il trend consolidato nel 2022, i fondi azionari, con +1,73 miliardi di afflussi nel primo mese dell’anno.

Positivi anche i fondi chiusi per 214 milioni euro

Nel complesso, quindi, le gestioni collettive registrano un saldo di -429 milioni a gennaio. Sul fronte delle gestioni di portafoglio, in negativo per 498 milioni nel mese, i mandati istituzionali registrano 756 milioni di deflussi, mentre in quelli retail sono confluiti 258 milioni.

Considerando i fondi aperti e le gestioni di portafoglio, al primo posto per raccolta netta si piazza il gruppo Generali con 577 milioni di euro, seguito da Poste Italiane con 526 milioni e Mediolanum con quasi 357 milioni. Tra le società che chiudono gennaio 2023 in negativo, al primo posto c’è il gruppo Intesa Sanpaolo con circa -2,3 miliardi di euro, Amundi a -588 milioni e il gruppo BNP Paribas a -363,5 milioni di euro.

Teleborsa