Risparmio & Investimenti, ecco la guida ai migliori fondi pensione

Il 2022 è stato l’annus horribilis dei mercati finanziari e i fondi non hanno fatto eccezione. I comparti azionari hanno registrato perdite in media pari all’11,7% nei fondi negoziali, al 12,5 nei fondi aperti e al 13,2 nei PIP; nei comparti bilanciati le perdite sono state di poco inferiori. Con il rapido aumento dei tassi di interesse, anche i comparti obbligazionari hanno registrato nell’anno perdite. Gli obbligazionari misti hanno perso il 10,3% nei fondi negoziali e il 7,6% nei fondi aperti; risultati negativi si sono registrati anche nei comparti obbligazionari puri.

In realtà, però, non bisogna preoccuparsi

Chi si affida a questo genere di investimenti lo fa a lungo termine e un solo anno non deve far dubitare della validità della previdenza complementare. Non è un caso se, su un intervallo decennale (da fine 2012 a fine 2022), i rendimenti medi annui composti delle linee azionarie si collocano, per tutte le tipologie di forme pensionistiche, tra il 4,7 e il 4,9% come risulta dalla ricostruzione sui migliori prodotti realizzata da Verità & Affari.

Le linee bilanciate mostrano rendimenti medi che vanno dall’1,7% dei PIP di tipo unit linked al 2,7% dei fondi negoziali e al 2,9% dei fondi aperti. Nel periodo considerato, quasi tutte le linee azionarie delle diverse forme pensionistiche hanno registrato rendimenti superiori a quelli delle linee obbligazionarie. Le linee azionarie hanno offerto quasi tutte rendimenti superiori anche al tasso di rivalutazione del TFR, pari nel decennio considerato al 2,4% medio annuo composto; ciò non accade per le altre linee di investimento.

Oltre all’asset allocation adottata, alle differenze di rendimento tra le forme contribuiscono anche i divari nei livelli di costo. Per i fondi pensione negoziali, su un orizzonte temporale di dieci anni, l’Indicatore Sintetico dei Costi (ISC) è pari allo 0,47%. Per i fondi pensione aperti, ci si attesta intorno all’1,35%. Per i PIP, lo stesso indicatore è in media del 2,17%.Più in generale si può affermare che per le forme negoziali, il livello dei costi dipende anche dalla dimensione dei fondi per effetto delle economie di scala generate dalla ripartizione degli oneri amministrativi. Per le forme di mercato, invece, incide presumibilmente la remunerazione delle reti di vendita.

Tfr batte fondi pensione

“Ad un anno, il Tfr batte tutte le linee dei fondi pensione”, spiega alla Verità Paola Ferrari, analista ufficio studi di Consultique Scf. “Il Trattamento di fine rapporto si rivaluta in una misura fissa dell’1,50% + 75% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi)”, spiega. “I fondi pensione invece si rivalutano in base all’andamento della gestione finanziaria in cui si è scelto di aderire. L’alta inflazione dell’ultimo anno ha premiato sicuramente chi ha lasciato il Tfr in azienda.

Aumentando l’orizzonte di investimento, diversi fondi pensione hanno fatto meglio del Tfr, soprattutto se guardiamo a dieci anni”. Inoltre, “un aspetto da considerare è che chi versa, oltre al Tfr, il contributo minimo volontario in un fondo pensione di categoria ha diritto al contributo datoriale, che incrementa l’accantonamento annuo e può anche compensare l’eventuale minor performance.

Incide anche la tassazione

È opportuno sottolineare, inoltre, che il Tfr versato nei fondi pensione è soggetto ad una tassazione agevolata che varia da un massimo del 15% a un minimo del 9% (in base al numero di anni di iscrizione alla previdenza integrativa). Invece il Tfr lasciato in azienda è soggetto al regime di tassazione separata: entrano in gioco quindi gli scaglioni Irpef che attualmente vanno dal 23% al 43% e la tassazione è calcolata considerando l’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quella in cui si percepisce il Tfr. Il vantaggio fiscale è quindi rilevante”.

Più in dettaglio, secondo i dati forniti alla Verità da Consultique, il Tfr a un anno ha reso il 6,61% perdite che vanno dal -7,77% dei prodotti obbligazionari puri a un -2,81% di quelli azionari. Non solo, dunque, i fondi pensione azionari sono stati quelli che hanno attutito meglio il contraccolpo sui mercati del 2022, ma sono senza dubbio i prodotti che rendono di più.

Tra i prodotti migliori in un anno tanto complicato si segnalano il Reale Mutua Teseo (6,12%), il Bim Vita (2,81%), il CredemVita CredemPrevidenza (2,21%) e lo Zurich Life Zed Omnifund (1,52%). Per trovare un prodotto obbligazionario (misto, non totalmente a reddito fisso) c’è l’Intesa Sanpaolo Vita. Il mio domani, che però nell’ultimo anno ha ceduto oltre l’1%.