Russell2000, quell'indice poco conosciuto che è importante tenere d'occhio

Cos’è l’indice Russell2000

Dell’indice RUSSELL2000 se ne parla poco, ma è un indice importante del mercato azionario statunitense (US2000) in quanto comprende 2000 titoli “small cap” quindi azioni di società a piccola e media capitalizzazione (cioè di società con capitalizzazione media tra i 2.76 miliardi di dollari ed i 950milioni di dollari), ed è il benchmark di riferimento più utilizzato dai fondi comuni di investimento (che si riferiscono al settore “small cap”).

È considerato un indicatore dell’economia statunitense e rappresenta solo il 10% della capitalizzazione di mercato totale dell’indice Russell 3000. La capitalizzazione di mercato della più grande società nell’indice è di circa $ 8,1 miliardi. Nelle ultime quattro settimane l’indice ha perso il 6,85%, mentre dal massimo assoluto a 2458.85 di novembre2021 il ridimensionamento è del -33%.

Il grafico illustra l’oscillazione di questo indice dal 2001 ad oggi che ha visto il picco ribassista di marzo/2020 scendere sino ai 966.25, livello dal quale è ripartito al rialzo sino ai massimi assoluti di nov/2021 a 2458pt. La discesa in corso è indirizzata al raggiungimento di area 1560/1480; rimbalzi a 1900/2000. Il grafico successivo evidenzia come vi sia la possibilità di avere una estensione del ribasso sui 1260pt. Supporto a 950 (il minimo del 2020 sostiene il rialzo).

Sebbene questo indice contenga circa 2.000 società, gli investitori spesso lo scorrono alla ricerca di titoli con le performance migliori e che hanno generato i rendimenti più elevati, sottolineando come tutti i titoli di questo indice siano caratterizzati da una elevatissima volatilità con oscillazioni intraday a doppia cifra percentuale (sia al rialzo che al ribasso). Da inizio anno spiccano le performances per esempio di: CIPHER Mining (CIFR) + 408% da inizio 2023 – società che “mina” Bitcoin su scala industriale C3.AI Inc. (AI) + 234% da inizio 2023 – opera come società di software di intelligenza artificiale (AI) aziendale OSCAR health (OSCR) +197% da inizio 2023 – fornisce servizi di assicurazione sanitaria negli USA (Individual; Family, Medicare).