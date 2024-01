Scilingo (Mirabaud Am): dalla crescita degli utili la spinta per l'azionario

Gli utili delle società quotate potrebbero crescere del 10% nel 2024 e questo farà sicuramente bene ai listini azionari. Verità&Affari ne ha parlato con Daniele Scilingo, gestore azionario di Mirabaud AM.

Cosa vi aspettate dal 2024?

È difficile fare previsioni, soprattutto per quanto riguarda il futuro. Questa famosa citazione descrive a pennello il 2024, un anno con molti eventi importanti quanto imprevedibili. Noi cerchiamo nei nostri diversi scenari di ipotizzare sviluppi che sono poco prezzati dai mercati, specialmente nel settore dell’azionario svizzero. Al di là di tutti i rischi stradiscussi, il 2024 potrebbe essere l’anno di un massiccio stimolo fiscale cinese e della continua resilienza economica degli Stati Uniti, grazie al programma d’investimento stanziato dall’Inflation Reduction Act statunitense, nonché a un potenziale dinamismo della spesa europea per la transizione verde. Infine, dopo molti anni di stallo della produttività, la combinazione di tecnologie rivoluzionarie, come l’intelligenza artificiale, l’informatica quantistica e la diagnostica, potrebbe portare a una nuova fase di accelerazione della produttività. Nonostante i numerosi rischi noti per il 2024, siamo fiduciosi che ci saranno molte potenziali opportunità da cui trarre vantaggio.

In particolare, per quanto riguarda le azioni, quali sono le vostre prospettive?

L’attenzione del mercato è saldamente concentrata sulla resilienza degli utili e sulle aspettative di crescita per il 2024. Le stime sugli utili per il 2023 sono state eccessivamente pessimistiche per tutto l’anno, compresa l’ultima stagione delle trimestrali. Sebbene la dinamica degli utili “piatta” del 2023 sembri ancora relativamente modesta, il mercato prevede che il 2024 registrerà un aumento di circa 10%, ma riteniamo che le aspettative siano troppo elevate e dovrebbero seguire una traiettoria discendente costante nei prossimi mesi. Tuttavia, una grave recessione degli utili sembra improbabile. Specialmente per le società svizzere, l’apprezzamento del franco peserà fortemente sulla crescita delle vendite e ancora più sulla marginalità. Prevediamo una riduzione del fatturato consolidato in franchi del 5-6% causata dalla debolezza del dollaro e dell’euro.

Questa possibile correzione degli utili e delle aspettative sugli utili potrebbe tradursi in una tendenza al ribasso per le azioni?

La prima sorpresa in questo senso potrebbe arrivare da un impatto limitato sul sentiment e sull’andamento del mercato da parte delle revisioni al ribasso degli utili . Uno dei motivi potrebbe essere la maggiore sensibilità delle prospettive di mercato ai tassi d’interesse nel 2024. Forse sorprendentemente, ci renderemo conto che i tassi d’interesse a lungo termine hanno raggiunto il picco nel 2023 e si stabilizzeranno a livelli più bassi nei prossimi 12 mesi. Durante i mesi di novembre e dicembre del 2023 si è avuto un piccolo assaggio della sensibilità del mercato ad uno scenario simile, con le borse azionarie fortemente in rialzo.

Alla luce delle prospettive da voi delineate, quali sono le opportunità per l’azionario nel 2024?

Vediamo notevoli opportunità nei titoli che presentano qualità di “compounding” distintive. Nel nostro approccio d’investimento, queste società combinano un elevato rendimento del capitale investito, un vantaggio competitivo (moat in inglese) difendibile, prospettive di crescita interessanti e una gestione intelligente. La Svizzera è sempre stata un terreno fertile per questi compounder, grazie all’ecosistema ideale di una politica favorevole alle imprese, un forte potere innovativo e leader globali in settori di nicchia. Ai livelli attuali, le valutazioni si sono compresse in modo significativo, offrendo interessanti potenziali punti di ingresso. Vale la pena ricordare alcuni nomi come Schindler, Straumann, VAT Group e Tecan, società poco conosciute al pubblico, ma che nella loro nicchia occupano una posizione leader nelle varie industrie, dall’implantologia dentale fino a componenti per macchinari per semiconduttori. Senza questi prodotti la nostra qualità di vita sarebbe a un livello molto meno elevato. Ci aspettiamo che ulteriori opportunità derivino dalla separazione dei veri titoli growth ,che sapranno soddisfare le aspettative, dai titoli pseudo-growth, che navigano a valutazioni alte ma faranno fatica a generare crescita. Ci aspettiamo inoltre che il contesto di tassi d’interesse elevati favorisca società gestite con mentalità imprenditoriale, con particolare attenzione ai rendimenti futuri riguardo a investimenti ed espansione. Siamo molto scettici sulle aziende che hanno realizzato grandi progetti di investimento o acquisizioni basate su tassi di finanziamento insostenibilmente bassi. Il giorno della resa dei conti arriverà alla data del rifinanziamento. Infine, la mancanza di visibilità dovrebbe aumentare la volatilità e portare cambiamenti più frequenti nel sentiment. Un approccio disciplinato con una bussola che punti ai compounder a prezzi ragionevoli dovrebbe guidarci attraverso potenziali tempeste e puntare verso interessanti opportunità di investimento.