Shah (WisdomTree): ecco perché l'oro può crescere ancora

Nel 2024 l’oro potrebbe arrivare a superare i 2.200 dollari/oncia. Ne parliamo con Nitesh Shah, responsabile della ricerca sulle materie prime di WisdomTree.

Come possiamo descrivere il recente andamento dell’oro?

Nonostante la mancanza di interesse degli investitori istituzionali, l’oro ha vissuto un 2023 fantastico, raggiungendo il nuovo massimo di 2078 dollari/oncia sul fixing pomeridiano della London Bullion Market Association (LBMA) il 28 dicembre 2023 e, in termini di prezzi infragiornalieri, ha raggiunto un livello ancora più elevato, pari a 2135 dollari/oncia, il 4 dicembre 2023. I prezzi spot dell’oro hanno chiuso l’anno con un rialzo del 14,6%). Pur avendo raggiunto un massimo nominale, in termini reali (al netto dell’inflazione) il metallo si trova ancora il 15% al di sotto del livello di agosto 2020 (che ha segnato il precedente massimo nominale). L’oro ha superato in modo significativo le obbligazioni governative statunitensi (+4,0% nello stesso periodo sulla base del Bloomberg US Treasury Index). A differenza del 2022, i venti contrari alle obbligazioni e al dollaro Usa si sono attenuati verso la fine dell’anno, consentendo al metallo di crescere.

Di certo il fattore geopolitico ha giocato un ruolo importante negli ultimi mesi, che impatto potrà avere in futuro?

Il rischio geopolitico, rispetto a ottobre 2023, quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas, sembra essersi un po’ attenuato ma rimane comunque elevato. A dicembre 2023, gli attacchi degli Houthi alle navi nel Mar Rosso hanno evidenziato che le tensioni in Medio Oriente non si limitano a Israele e Gaza. Il presidente cinese Xi Jinping ha definito la “riunificazione” di Taiwan e Cina una “necessità storica”, aggiungendo che i “compatrioti” su entrambe le sponde dello stretto di Taiwan devono condividere la gloria del “ringiovanimento nazionale”. Molti analisti avevano pensato che il perdurare della guerra in Ucraina sarebbe stato un deterrente per Xi nel perseguire l’annessione di Taiwan, mentre la sua recente retorica indica che il rischio è ancora in agguato. Quindi si, il fattore geopolitico può ancora giocare un ruolo nelle dinamiche che determinano il prezzo dell’Oro.

L’oro inoltre è legato anche al comportamento delle banche centrali, e non solo per quanto riguarda i tassi. Come si stanno comportando queste istituzioni nei confronti del metallo?

Nel 2022 la domanda di oro da parte delle banche centrali è stata la più forte mai registrata e, nei primi tre trimestri del 2023 ha superato quella dell’intero 2022. Sebbene sia difficile da battere, la domanda per il 2024 potrebbe essere della stessa portata. I paesi non appartenenti al G7 stanno acquistando oro a un ritmo record per diversificare le loro riserve in valuta estera. Gli eventi del 2022, quando gli asset della Banca centrale russa in valute del G7 sono stati congelati, hanno messo in allarme molte altre banche centrali. Mettersi contro l’alleanza geopolitica del G7 ha un costo elevato e per mitigare il rischio le banche centrali stanno accumulando la pseudo-valuta che nessun’altra banca centrale controlla: l’oro. Se si considerano alcune delle principali banche centrali che hanno acquistato oro negli ultimi anni (Cina, Polonia, Turchia), esse detengono ancora una quantità relativamente bassa del metallo in proporzione alla valuta estera totale. Pertanto, riteniamo che queste banche centrali potrebbero continuare ad acquistare oro al ritmo attuale per molti anni, senza comunque raggiungere i livelli detenuti da Stati Uniti, Francia, Germania e Italia.

Cosa aspettarsi dal 2024 per l’oro?

Basandoci sulle prospettive di consenso degli analisti per quanto riguarda inflazione, rendimenti titoli di stato, valore del dollaro e il taglio dei tassi a partire dal secondo trimestre, prevediamo che l’oro raggiunga i 2.210 dollari/oncia entro il terzo trimestre del 2024, superando i record nominali precedentemente registrati (2.078 dollari/oncia il 28 dicembre 2023).