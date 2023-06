La soia diventerà il nuovo oro dell'Italia? Cosa dice l'analisi dei prezzi

Nella seduta di venerdì il future sulla SOIA valeva 1466dollari/bushel (+2.65%), continuando il rialzo avviato dai 1270dollari/bushel di inizio giugno (+15% in due sole settimane). Il rialzo in corso è indirizzato al raggiungimento dei 1500/1510 dollari/bushel (successivo a 1605dollari). Dal 2000 ad oggi la soia ha toccato due volte quota 1770/1785 dollari (doppio massimo pluriannuale) ed i prezzi si trovano pertanto nella parte alta del range di oscillazione ed al raggiungimento di 1500/1600 dollari potremo assistere a prese di profitto. Focus sul supporto settimanale a 1250 dollari (sostiene la tendenza rialzista; se violato attiverebbe ripiegamenti verso area 1000/900dollari).

Il Brasile è al primo posto nella produzione di soia con 114,27 milioni di tonnellate (34% della produzione mondiale), seguito da Stati Uniti d’America (96,79 milioni di tonnellate, Argentina (55,26 milioni di tonnellate), Cina (15,73 milioni di tonnellate) e India (13,27 milioni di tonnellate). In Europa è l’Italia il primo produttore di soia (dato Istat 2022), seme che si inserisce molto bene nelle diversificazioni colturali della nostra agricoltura. L’Europa ha un deficit elevato di questo tipo di colture ed arriva ad importare da Paesi extra UE (Brasile, Argentina ed Usa) addirittura il 75% del fabbisogno complessivo di farine di semi oleosi (principalmente soia) utilizzate sostanzialmente nel settore zootecnico.

La Cina e la Commissione europea

Per questo la Commissione europea ha recentemente deciso di procedere alla rielaborazione della sua politica in materia di proteine vegetali e dovrebbe pubblicare nel primo trimestre del 2024 una nuova relazione prospettica. La Cina è di gran lunga il principale importatore di semi di soia con oltre il 60% del commercio globale, destinata principalmente alla frantumazione per la produzione di mangimi. Gli Stati Uniti e il Brasile forniscono oltre l’80% delle importazioni cinesi di soia.

Nel 2022, la Cina ha importato 54,39 milioni di tonnellate dal Brasile e 29,5 milioni di tonnellate dagli Stati Uniti. Un recente articolo di Successful Farming ha rilevato che “la concorrenza del Sud America rallenterà le esportazioni di mais e soia statunitensi durante l’estate, secondo una previsione del Dipartimento dell’Agricoltura nel suo rapporto mensile WASDE. Gli analisti dell’USDA hanno affermato che le esportazioni di soia per ora sono inferiori dell’1% circa rispetto a quanto stimato un mese fa, sulla base di un rallentamento delle spedizioni questa primavera”.