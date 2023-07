S&P 500 ad un bivio, il gestore Rotberg: "Cosa dobbiamo aspettarci"

L’S&P 500 va avanti solo grazie a sette titoli delle big tech. Diversamente, il listino si trova in grande difficoltà. Wolf von Rotberg, Equity Strategist di J. Safra Sarasin spiega come mai alla Verità&Affari.

Parliamo di settore tecnologico: le Big Tech stanno tornando?

“Siamo sempre più cauti riguardo la ripresa del settore tecnologico dall’inizio dell’anno, che ha contribuito a riportare l’S&P 500 al di sopra della soglia dei 4400. Come ampiamente riconosciuto, la ripresa è stata trainata da soli sette titoli: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla. Esclusi questi titoli, il resto dell’S&P è in calo del 2% da inizio anno. Anche le dinamiche di fondo del mercato sono cambiate. Mentre il calo dei tassi ha contribuito a far salire il settore tecnologico fino alla fine del 2021 e l’aumento dei tassi ha innescato il sell-off nel 2022, il settore tecnologico si è recentemente sganciato dai rendimenti reali. Il settore ha sovraperformato grazie al traino dell’Intelligenza artificiale, nonostante i rendimenti dei TIPS statunitensi siano rimasti vicini ai massimi del ciclo”.

Il trend rialzista tecnologico può continuare?

“Quanto appena detto potrebbe far pensare che gli utili abbiano guidato il rimbalzo, il che è sicuramente vero per i singoli titoli. Tuttavia, il settore nel suo complesso si è mosso molto più avanti rispetto alle aspettative di consenso in termini di utili nei prossimi trimestri. Dall’inizio dell’anno gli EPS (Earnings per Share) a 12 mesi sono stati rivisti al rialzo solo del 5%, a fronte di un aumento dei prezzi del 35%. Inoltre, le aspettative di vendita per il settore sono rimaste pressoché invariate negli ultimi mesi, il che ha portato le stime dei margini di profitto del settore tecnologico (rispetto ai margini dell’S&P500) a livelli record”.

E cosa invece potrebbe cambiare?

“La stagione degli utili del secondo trimestre, che inizierà tra alcune settimane, probabilmente metterà alla prova queste ipotesi. A nostro avviso, un calo degli utili del secondo trimestre rispetto alle aspettative potrebbe portare a un sostanziale riprezzamento, che sembra più probabile per i titoli che devono incrementare la spesa per gli investimenti al fine di potenziare le proprie capacità legate all’intelligenza artificiale, piuttosto che per quelli che beneficiano di investimenti in infrastrutture di intelligenza artificiale. Il livello di caduta dei titoli tecnologici si è chiaramente innalzato mentre le valutazioni hanno intrapreso un’impennata senza sosta. La forte performance, la ripresa degli utili attenuata e i tassi che rimangono vicini ai recenti picchi, hanno portato a una situazione in cui il rendimento degli utili del settore tecnologico è sceso al di sotto del rendimento dei Treasury decennali per la prima volta dal luglio 2007”.

Cosa potrebbe rivelarsi interessante per gli investitori?

“Sebbene l’ipotesi di investimento strutturale per i titoli tech e growth rimanga valida, ci asterremmo dall’aggiungere ulteriore esposizione nel breve periodo. Con un orizzonte da 1 a 3 mesi, riteniamo più interessanti i titoli value (preferibilmente con caratteristiche di qualità) e le small cap (preferibilmente l’S&P600, dato il suo filtro qualitativo). Nel medio termine, fino alla fine dell’anno, continuiamo a preferire i settori difensivi a quelli ciclici”.