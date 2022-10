Promossa Tenaris, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 20.017,6. Il miglioramento delle aspettative sarà possibile solo con il superamento della soglia di 21.550. Il ribaltamento completo dopo aver scavalcato la barriera di 23.000 punti.

TENARIS

Stifel copre il titolo con una raccomandazione molto interessante e un Tp a 19,60€. Il bilancio da inizio anno di Tenaris migliora a +53%, mentre il Ftse Mib ha perso nello stesso periodo il -24%. Il titolo della società dei tubi è il miglior performer dell’indice FtseMib del 2022 e anche il terzo dell’indice Stoxx europeo del settore Oil & Gas. Il consenso aggiornato pubblicato da Bloomberg registra 14 Buy, 2 Hold, 2 Sell. Prezzo obiettivo medio di 17,06 euro.

TAMBURI

Intermonte ha ridotto il TP da 12,2 a 10,4 euro. «La recente correzione di mercato ha ampliato lo sconto sul Nav a un livello che non si vedeva da tempo. Crediamo dunque che gli attuali prezzi rappresentino un allettante punto di inizio per costruire una posizione per investitori pazienti interessati a guadagnare esposizione a eccellenti società italiane quotate e non», commentano gli analisti.

