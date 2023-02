Le migliori azioni da comprare e vendere oggi a Piazza Affari

La Borsa di Milano è vista in leggero ribasso: future -0,5%. Azioni Tim da comprare oggi 15 febbraio 2023. Vendere Azimut

COMPRARE E VENDERE OGGI

AZIMUT: L’azionista Timone vende lo 0,9% del capitale a 22,35 eu, il 3% sotto la chiusura di ieri (23,17 eu), attesa in calo. TIM: Risultati 2022 solidi e previsioni ragionevole, BUY. AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

ABITARE IN

Società milanese leader nello sviluppo residenziale, ha chiuso il primo trimestre con ricavi consolidati pari a 44,4 milioni +25% su base annua (35,5 milioni nel medesimo periodo dell’esercizio precedente). Il margine operativo consolidato, pari a 4,8 milioni, è cresciuto rispetto al primo trimestre dell’esercizio precedente di 3,3 milioni, per effetto dell’accelerazione dei lavori sui cantieri in consegna. L’indebitamento netto è pari a 143,7 milioni (116,2 milioni al 30 settembre 2022). L’incremento è da imputarsi all’avanzamento dei cantieri, e agli acquisti di nuove aree.

CY4GATE

Si è aggiudicata dei contratti per circa 1,3 milioni per la durata di 1 anno. Si tratta del terzo contratto annunciato da inizio anno, il secondo in ambito Complessivamente, i nuovi ordini sono arrivati a sfiorare quota undici milioni di euro, in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2022.

ELICA

Chiude il 2022 con ricavi consolidati pari a 548,6 milioni di Euro, +1,3% su base annua (+1,6% a cambi e perimetro costanti). Sono i dati preconsuntivi approvati dal cda. L’utile consolidato è positivo per 20,6 milioni, rispetto a 15,9 milioni del 2021, +30%

EVISO

E’ fra i titoli “Top Picks” per Alantra. Il mercato dell’intelligenza artificiale in Italia dovrebbe raggiungere un valore di 700 milioni entro il 2025. Nel nostro Paese diverse aziende, quotate e non, utilizzano questa tecnologia come pilastro portante del modello di business. Fra queste c’è Eviso. Giuseppe Marsella, head of Italian equity research di Alantra, afferma che: “Eviso utilizza l’AI per fare prodotti specifici per l’analisi dei dati”.

. TENDENZA

FTSE MIB (27.498 punti)

Inizia bene la settimana. Nel 2023 ha chiuso in rialzo cinque settimane su sei. . E’ probabile che l’approdo in area 28mila possa attivare una fase di consolidamento, perciò si può prendere profitto con proiezione al ribasso verso 26.000/26.500. Pronti, però, a rientrare alla prima chiusura sopra 28.500 per target 32mila.

PREVISIONI

“Il ritmo di ridimensionamento dell’inflazione va avanti, sebbene a ritmo moderato, con freno tirato rappresentato soprattutto dalla componente immobiliare che pesa per circa 44% ed ha messo a segno +0,8% mese su mese. La componente affitti rappresenta la spina nel fianco, ancora non dà segni di allentamento”, commenta Antonio Cesarano, global strategist di Intermonte. Aumenta di conseguenza l’ipotesi che la Fed “possa spingersi fino al 5,25%, come prezzato ora con probabilità al 100% dai futures sui tassi Usa. Se così fosse, la Fed potrebbe effettuare l’ultimo rialzo non nella riunione del 3 maggio (come emerso dal sondaggio BofA), ma in quella del 16 giugno”.

ANALISI TECNICA

AVIO

Chiusura a 10,04€ I prezzi sonnecchiano da qualche mese. Zona ancora d’acquisto verso il Tp a 11,5€. Stop loss a 8,6€

BANCO BPM

Chiusura a 4,13€. Consolida sui top di periodo. Comprare sulle debolezze verso la soglia di 4€. Target 4,6€ e stop loss a 3,8€. L’analisi fondamentale di Intermonte ha un Tp a5,4€ Barclays ha alzato da 5 a 5,6 € il TP confermando la raccomandazione Overweight. I conti del quarto trimestre 2022 sono stati superiori alle attese. Intesa Sanpaolo ha alzato da 4,9 a 5,3 € il TP confermando la raccomandazione BUY. Hsbc ha alzato il Tp da 4,15 a 4,95 euro, Buy confermato.

ENEL

Chiusura a 5,38€. Perde terreno da un paio di settimane. Comprare sulle debolezze verso 5,25€ con Tp a 6,3€. Stop loss a 4,8€. L’analisi fondamentale di Intermonte indica un Tp a 6€. UBS conferma rating BUY e TP di 6 €

FINCANTIERI

Con la chiusura a 0,65€ I prezzi attaccano lo spartiacque grafico più importante: una volta superato, si apriranno gli spazi per tornare sulla parte alta della banda descritta negli ultimi 3 anni (0,8/0,85 eu).

INTERPUMP

Chiusura a 51.4€ . Il rally partito da settembre è ancora in corso. Questi prezzi sono ancora d’acquisto in attesa di nuove accelerazioni verso il Tp a 56€. Stop loss a 46€

INTESA

Chiusura 2,5€ Il rally potrebbe perdere forza. Comprare sulle debolezze verso quota 2,25€. Tp a 2,6€. Stop loss a 2,1€. L’analisi fondamentale di di Websim indica un Tp 3,2€ Hsbc ha alzato il Tp da 3 a 3,20 euro. – Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a 3,3 € dopo che la banca ha collocato con successo una nuova emissione subordinata per un nominale di 1 mld di €.

PIRELLI

Chiusura a 4,7€ Titolo ancora molto distante dai top a 6,73 eu del 2021: prossimo spartiacque in zona 5,1 eu.

TIP

Chiusura a 7,96€. Finanziaria fondata da Gianni Tamburi. La media mobile a 50 giorni ha violato la media mobile a 200 giorni per la prima volta negli ultimi tre anni. Negli ultimi 10 anni, il titolo ha formato una “croce d’oro” sette volte ed è aumentato in media del +4,3% nei successivi 20 giorni. Il Relative Strength Index (RSI) non è né ipercomprato né ipervenduto. Il titolo è salito dell’8,1% quest’anno. Il consenso pubblicato da Bloomberg evidenzia il 100% di indicazioni d’acquisto con un prezzo obiettivo medio a 10,70 euro. Graficamente, dal minimo assoluto a 0,80 euro (2009), il titolo ha percorso un rialzo pressoché continuo fino al record di 10,54 euro dello scorso autunno 2021. Il successivo ritracciamento, accentuato dalla guerra in Ucraina, ha portato la quotazione sui minimi di ottobre a 6,26 euro, L’uscita dal canale discendente e il golden cross di ieri depongono a favore di un ulteriore allungo. L’analisi Tecnica di Websim : comprare verso il Tp a 9,25€.. Stop a 7,45€

TECHNOGYM

Chiusura a 8,16€ Da qualche settimana consolida all’interno di una banda che dovrebbe trattarsi di un segnale rialzista: comprare verso Tp a 9€. Stop loss a 7,5

WEBUILD

Chiusura a 1,75€ In consolidamento da circa 3 settimane: probabilmente si tratta di un segnale rialzista. Attesa accelerazione verso 1,8 eu.

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

D’AMICO

Equita ha migliorato a Buy la raccomandazione, alzando anche il target price a 0,55 euro. A seguito della promozione l’azienda entra anche nel portafoglio small cap di Equita

DIASORIN

Ha venduto a Cytek Biosciences tutte le attività relative alla propria business unit Flow Cytometry & Imaging (FCI). Equita Sim giudizio confermato a BUY, con TP a 150 €. Akros conferma la raccomandazione BUY e il TP a 170 €.

ITALMOBILIARE

Kepler Cheuvreux conferma la raccomandazione BUY e il TP a 37 €. Per gli analisti i prezzi attuali del titolo offrono una “interessante opportunità di acquisto”,

MAIRE TECNIMONT

Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 4,3 € Akros conferma la raccomandazione BUY e il TP a 4 €

MEDIOBANCA

Equita Sim ha alzato il TP da 12 a 13 €, confermando la raccomandazione BUY. Gli analisti hanno aggiornato le stime dopo i conti,

SAIPEM

Mediobanca Securities conferma la raccomandazione Outperform e il TP a 1,65 € sul titolo dopo che il gruppo ha sottoscritto due nuove linee di credito per un ammontare complessivo pari a 860 milioni di euro con un pool di primari istituti di credito nazionali e internazionali.

BOCCIATI

IGD

Mediobanca Securities ha ridotto da 3,8 a 3,2 euro il TP, confermando la raccomandazione Neutral.

RECORDATI

Mediobanca Securities ha limato da 49,6 a 49,1 € il TP, confermando la raccomandazione Outperform

NEUTRALI

Nessuna segnalazione

WALL STREET

I future di Wall Street sono in lieve calo dopo una giornata ad alta volatilità. L’inflazione si sta raffreddando ma non abbastanza velocemente per cambiare i piani della Fed sui tassi. Il Dow Jones cede lo 0,46% a 34.089,66 punti, lo S&P 500 non riesce a trovare una direzione e lima uno 0,05% a 4.135,56 punti e il Nasdaq sale dello 0,57% a 11.960,15 punti. “L’inflazione ha raggiunto il picco ma non sta diminuendo cosi’ rapidamente come la Fed avrebbe voluto”, ha osservato Jefferies in una nota. “Il report non ha mostrato segni di allentamento dell’inflazione dei servizi o delle abitazioni, e le pressioni deflazionistiche sui consumi sembrano diminuire”, ha aggiunto

POLVERE DI STELLE

AIRBNB

Nel dopo Borsa ha comunicato dati del trimestre superiori alle aspettative. Le previsioni sul 2023 sono parecchio sopra quel che si aspettava il consensus. Il titolo è arrivato a guadagnare il 9%.

NVIDIA

I timori di una nuova stretta di politica monetaria da parte della Fed hanno colpito in particolare i titoli growth, incluse le Big tech, le cui perdite sono state pero’ piu’ che compensate dalla buona performance del comparto dei semiconduttori, guidati da Nvidia. L’azienda tech e’ balzata di oltre il 4% dopo che Bank of America ha stimato una potenziale spinta del produttore di chip data dall’aumento della domanda di programmi di intelligenza artificiale. Tp alzato a 255 dollari da 215.

TESLA

Sotto i riflettori. Il titolo è stabile a 186,36$ (-0,2%) La performance da inizio anno torna ad ampliarsi a +63,0%. I lavoratori di Tesla, nello Stato di New York, hanno lanciato una campagna di sindacalizzazione, preparando una potenziale sfida per il produttore di veicoli elettrici. Chiedono una retribuzione migliore, maggior sicurezza sul posto di lavoro insieme a una riduzione delle pressioni sui ritmi di produzione che creano uno stato di stress, dannoso per la loro salute. Il consenso degli analisti raccolto da Bloomberg registra 29 Buy, 12 Hold, 6 sell. Target medio 200 usd da 189 usd, precedente il rilascio della trimestrale.

ASIA

All’indomani della chiusura contrastata di Wall Street, le borse dell’Asia Pacifico scendono. L’attesissimo dato di ieri pomeriggio sull’inflazione USA di fatto non ha chiarito quale sia il suo percorso: ci sono argomenti per quelli che vedono un rapido sgonfiamento e ci sono elementi notevoli per chi si aspetta una discesa lentissima e non sequenziale. Hang Seng di Hong Kong -1%, CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen -0,4%. Kospi di Seul -1,5%. Sulla parità la borsa dell’India.

GIAPPONE

Nikkei di Tokyo -0,3%

OBBLIGAZIONI

Il rendimento dei Treasury a 2 anni, molto sensibile agli aumenti dei tassi, e’ balzato al massimo di oltre 3 mesi, superando il 4,6% mentre gli investitori continuano a scontare ulteriori aumenti dei tassi della Fed. l Nell’Eurozona il Bund decennale tedesco 2,43%, sui massimi da inizio gennaio. BTP 4,21% con lo spread a 177 punti base. Tutti gli Stati della zona euro dovrebbero tornare ad avere finanze pubbliche considerate “sane”, ha detto il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire. Oggi è previsto un intervento di Christine Lagarde al Parlamento Europeo, che verrà soppesato con grande attenzione. Ieri il consigliere Makhlouf ha detto che la Bce potrebbe portare i tassi oltre il 3,5%. Probabilmente non li taglierà quest’anno, nel tentativo di riportare l’inflazione al target.

ENERGIA

PETROLIO

In ribasso per il secondo giorno consecutivo a 78,3 dollari il barile. Da inizio anno è in perdita del -2%. Prima la notizia del rilascio di parte delle riserve strategiche statunitensi, poi le anticipazioni dell’API su un incremento delle scorte settimanali di oltre 10 milioni, hanno compensato ampiamente i tagli alla produzione russa

GAS

E’ rimbalzato di un modestissimo +1% restando sui minimi degli ultimi 14 mesi. Da inizio anno -31%.

VALUTE

L’euro è in calo dello 0,2% a 1,072. dollari

O RO

Non si è mosso quasi per niente nelle ultime ore. Stamattina è in calo dello 0,4% a 1.855 dollari.

LA FRASE DEL GIORNO

Società per azioni un metodo ingegnoso per ottenere profitti individuali senza la responsabilità individuale.