Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull'azione Asensus

ASENSUS SURGICAL Inc. (precedentemente “TransEnterix Inc.” dal 5 marzo/2021 ha cambiato nome in Asensus Surgical) è una società statunitense con sede in North Carolina, già presente dal 2006 a Wall Street ed attualmente quotata al Nyse con simbolo ASXC (www.asensus.com). Ad inizio anno il titolo ASENSUS valeva 0.30 dollari ed il 21 febbraio ha toccato 1.18 dollari, un ottimo +210% in meno di due mesi. Attualmente quota 0.75 dollari (ritracciamento).