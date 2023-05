Inflazione alle stelle, tassi d'interesse e la caduta della lira: quali opportunità in Turchia

Alle elezioni presidenziali turche tenutesi domenica, l’attuale presidente Erdogan (in carica da 20anni) si è fermato appena sotto la soglia del 50% dei consensi e con circa due milioni e mezzo di voti in più del suo avversario Kemal Kikicdaroglu. Si andrà quindi al ballottaggio il 28 maggio, tra due settimane. Ricordiamo che nel luglio 2018, un mese dopo che Erdogan si era aggiudicato nuovamente la presidenza, la Turchia era passata da un sistema parlamentare a uno presidenziale, abolendo la carica di primo ministro.

In questi anni Erdogan ha accentrato il potere, guidando il Paese su una linea sottile tra oriente ed occidente, senza sbilanciarsi, conscio dell’importanza strategica (non solo geografica) di Istanbul. Ma come si presenta la Turchia a questo ulteriore appuntamento? Ad aprile l’inflazione è scesa ulteriormente a 43.7% dai 50.5% di marzo – ad ottobre/2022 toccò l’85%.

Nella riunione di aprile la Banca centrale turca ha mantenuto il tasso di interesse all’8,5% (come previsto) in linea con la direttiva di Erdogan che persegue una politica opposta a quella generale: con inflazione in aumento non alza i tassi di interesse ma anzi, tende ad abbassarli (ad agosto 2022 il tasso di interesse sulla lira turca era del 14%), mentre il suo avversario Kikicdaroglu ha un approccio diametralmente opposto.

La lira turca

Ed a completare il quadro vi è – soprattutto dal 2020 – la caduta costante del valore della lira turca sia nei confronti del dollaro che dell’euro. Il grafico illustra l’andamento del cambio EURO/LIRA TURCA dal 2016 ad oggi, con massimi sinora a 21.71 a fine aprile (con 1 euro ottengo 21.71 lire turche). Attualmente a 21.38, evidenzia la necessità di ritorni a 20.95 ed in area 19.00.

Dal 2020 per tentare di sopperire – almeno parzialmente – all’erosione del potere di acquisto ed al combinato micidiale in corso, gran parte degli investitori si sono rivolti al mercato azionario, generando un’exploit della borsa di Istanbul (BIST100) che ha pressochè sestuplicato il valore del proprio indice di riferimento in meno di tre anni, passando da quota 820 di marzo/2020 (Covid) ai massimi assoluti a 5704pt raggiunti a gennaio/2023.

Le prospettive di breve sull’indice BIST segnalano una fase volatile ed irregolare per le prossime settimane per raggiungere vari obiettivi di prezzo: 4120 e 3650 al ribasso e 5200/5400 al rialzo. All’esito del voto di domenica scorsa, la Borsa di Istanbul aveva reagito con un calo del 6.6%, poi ridimensionatosi in chiusura limitando la perdita al 2.6%. Ma il ribasso dell’indice è già in atto da inizio anno: -26%, grazie a prese di beneficio opportune, vista la salita verticale ed i valori raggiunti. Nel primo trimestre 2023 le riserve auree in Turchia sono salite a 571,98 tonnellate dalle 541,80 tonnellate del quarto trimestre 2022 (fonte: World Gold Council).