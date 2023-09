Aeroporti, venerdì 8 settembre si ferma il personale di terra

Non c’è pace per il trasporto aereo alle prese venerdì 8 settembre, con uno sciopero nazionale di 24 ore, che interesserà nello specifico i “lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling, i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti e il personale dipendente aziende trasporto aereo settore handlers.

A proclamare l’agitazione diverse sigle sindacali che chiedono rinnovi contrattuali e incrementi salariali per contrastare gli effetti dell’inflazione. Sul sito web dell’Enac è stato pubblicato l’elenco dei voli garantiti.

Da tempo i sindacati chiedono un tavolo di confronto sul futuro del sistema aeroportuale anche per via della situazione di Ita per la qualke è atteso il via libera da parte di Bruxelles sull’operazione Lufthansa

(Teleborsa) –