Agricoltura, contratti stagionali su del 30%: dove trovare lavoro

Agricoltura, contratti stagionali +30%

La richiesta di figure professionali in ambito agroalimentare per i prossimi mesi è cresciuta del 30% in un anno. Il dato emerge dalla prima edizione del convegno ColtivaLavoro 2023, organizzato dall’Agenzia per il lavoro Openjobmetis e da ConsulenzaAgricola.it, in collaborazione con FruitImprese.

Tra le regioni trainati per l’impiego – ha detto la responsabile della divisione agroalimentare di Openjobmetis, Chiara Zonzin,- c’è l’Emilia Romagna dove ricerchiamo oltre 700 figure, dal mese di maggio in poi. La maggior parte riguarda il settore ortofrutticolo, nelle province di Ferrara, Ravenna, Cesena, Modena e Bologna. Le professioni trova-lavoro sono quelle di cernitrici di frutta, addetti alle macchine, manutentori carrellisti , addetti al controllo qualità, frigoristi, capo banco, trattorista, addetto alla manutenzione del verde, responsabile azienda agricola, agronomo, addetto carico e scarico merci e addetti al diradamento e raccolta frutta”. “Per quanto riguarda il Lazio – aggiunge la manager – ricerchiamo oltre 100 operai. Si va dall’agronomo- tecnologo alimentare per il controllo qualità su tutti gli stabilimenti ai manutentori elettromeccanici sino al coordinatore per approvvigionamento merci, responsabile di magazzino, carrellisti e addetti al diradamento del kiwi”.

Dove trovare lavoro

C’è poi la Sicilia dove si cercano addetti alla raccolta per i meloni da fine aprile a luglio e addetti alla raccolta di uva da maggio a novembre. E ancora in Puglia dove le figure professionali sono quelle degli addetti alla raccolta di uva da agosto a fine novembre, autisti, addetti alla raccolta di ciliegie da maggio per un paio di mesi, e addette alla cernita e al confezionamento di ciliegie e alla raccolta di uva da tavola.

Ma l’offerta riguarda anche la Basilicata per la raccolta di fragole, albicocche e pesche. Anche nelle Marche e in Abruzzo servono addetti alla raccolta di prodotti ortofrutticoli, cantinieri, addetti all’hospitality in aziende vitivinicole. Salendo infine al Nord, nel Triveneto si ricercano trattoristi, addetti all’hospitality in aziende vitivinicole, addetti al diradamento. “Nell’ultimo anno, abbiamo assunto quasi 2mila persone per operare nel campo agroalimentare nelle diverse Regioni italiane – ha concluso Chiara Zonzin.

“La disciplina che regola il mondo del lavoro è molto complessa e diversificata – precisa Andrea Fiumi, Consulente del Lavoro esperto in agricoltura e collaboratore di ConsulenzaAgricola.it. – Soprattutto, a seconda delle casistiche su cui il datore di lavoro si trova a dover ragionare, deve essere informato e preparato, su tutte le responsabilità e tutti gli obblighi, su tutte le variabili e tutte le casistiche che gli si potrebbero presentare, in relazione ai vari rapporti lavorativi”.