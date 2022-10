Assunzioni su del 21%, ma aumenta anche la cassa integrazione

Il numero di assunzioni a luglio

Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati fino a luglio 2022 sono state 5.029.000, con un aumento del +21 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 ed una crescita che ha riguardato tutte le tipologie contrattuali. È quanto emerge dai dati pubblicati dell’Osservatorio sul Precariato aggiornati a luglio 2022 dell’Inps. Nel dettaglio, sono state registrate 874.000 attivazioni per i contratti a tempo indeterminato, che hanno registrato la crescita più accentuata (+33 per cento ); significativo anche l’aumento delle diverse tipologie di contratti a termine, per i quali si sono avute 442.000 assunzioni per gli intermittenti (+32 per cento ), 209.000 per l’apprendistato (+21 per cento ), 2.097.000 per il tempo determinato (+20 per cento ), 757.000 per gli stagionali (+14 per cento ) e 650.000 per i somministrati (+14 per cento ).

I contratti a tempo indeterminato

Dopo il 2015 non si era mai registrato, nei primi sette mesi dell’anno, un numero così elevato di assunzioni a tempo indeterminato. Le trasformazioni da tempo determinato nei primi sette mesi del 2022 sono risultate 444.000, in fortissimo incremento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+68 per cento ). Nello stesso periodo, le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo – pari a 70.000 – risultano essere aumentate del 9 per cento rispetto all’anno precedente. Nei primi sette mesi del 2022 l’insieme delle variazioni contrattuali a tempo indeterminato (da rapporti a termine e da apprendistato) ha raggiunto il livello massimo degli ultimi dieci anni, superando anche il precedente livello elevato registrato nel 2019.

La cessazione dei contratti

Le cessazioni nei primi sette mesi del 2022 sono state 3.949.000, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+31 per cento ) per tutte le tipologie contrattuali. In particolare, si sono avute 347.000 cessazioni di contratti intermittenti (+53 per cento ), 323.000 di contratti stagionali (+48 per cento ), 127.000 di contratti in apprendistato, 1.482.000 per i contratti a tempo determinato (+30 per cento ), 1.079.000 di contratti a tempo indeterminato e 591.000 per i contratti in somministrazione (+26 per cento ). Per le cessazioni a tempo indeterminato si tratta, con riferimento ai primi sette mesi dell’anno, del valore più elevato dell’ultimo decennio.

La cassa integrazione di settembre

Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di settembre sono state 35,6 milioni, il 9,0 per cento in più rispetto al precedente mese di agosto (32,7 milioni) e il 70,7 per cento in meno rispetto a settembre 2021, nel corso del quale erano state autorizzate 121 milioni di ore. Per quanto riguarda le singole tipologie d’intervento, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a settembre 2022 sono state 15,8 milioni. Nel mese di agosto erano state autorizzate 11,2 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del 41,0 per cento. A settembre 2021, le ore autorizzate erano state 36,9 milioni. Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a settembre 2022 è di 15,2 milioni, di cui 7,0 milioni per solidarietà, con un decremento del 1,3 per cento rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell’anno precedente (15,4 milioni di ore). Nel mese di settembre 2022 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al 65,3 per cento.

La variazione della cassa integrazione

Gli interventi in deroga autorizzati nel mese di settembre 2022 sono stati pari a 0,16 milioni di ore. La variazione congiunturale registra nel mese di settembre 2022, rispetto al mese precedente, un decremento pari al -36,7 per cento. A settembre 2021 le ore autorizzate in deroga erano state 21,7 milioni, con una variazione tendenziale del -99,2 per cento. Il numero di ore autorizzate a settembre 2022 nei fondi di solidarietà è pari a 4,5 milioni e registra un decremento del -62,8 per cento rispetto al mese precedente. Nel mese di settembre 2021 le ore autorizzate sono state 47,8 milioni, con una variazione tendenziale del -90,6 per cento .