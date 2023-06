Nel Dl Pa poche vere assunzioni: "Allo Stato manca ancora 1 milione di dipendenti"

Lo Stato ha bisogno di almeno un milione di lavoratori

Nelle scuole italiane mancano ogni anno almeno 250mila insegnanti e 30mila ausiliari, che vengono assunti con i contratti di supplenza. Negli ospedali ci sono almeno, lo dice il rapporto Crea, 30.000 medici in meno e 250.000 infermieri. Seguono le forze dell’ordine dove, dal 2008 al 2020, il personale è diminuito del -5,4%. Così come in tutti gli uffici dello Stato.

Per fare un esempio, dal ministero della Giustizia dovrebbero dipendere 43 mila persone, ma in realtà ce ne sono solo 34mila. All’Inps i posti scoperti sono 6mila su 24 mila. All’Agenzia delle Entrate manca un terzo del personale. “Le conseguenze sono i disservizi che tutti vediamo. I problemi che i cittadini lamentano in continuazione. Ma la vergogna è l’assenza di programmazione e di prospettive nell’amministrazione pubblica”, sentenzia Marco Carlomagno, segretario generale della Federazione lavoratori pubblici.

Secondo un’analisi della stessa federazione, la carenza media degli organici nel pubblico impiego è del 30%. Il che significa che su 3 milioni di dipendenti assunti, ne mancano poco meno di 1 milione. Facendo un esempio, è come se su ogni turno di lavoro su 3 persone ne mancasse una. E questo anche in settori nevralgici, come la scuola e gli ospedali.

L’ultimo decreto

Persino l’ultimo dl Pa, appena firmato, insieme al dl Lavoro, hanno avuto lo stesso effetto di un bicchiere di acqua fresca. “Il decreto è in larga parte insufficiente nell’affrontare la grande questione ancora aperta legata alla grave carenza di organico e alle mancate professionalità presenti per effetto di decenni di mancate assunzioni, di reclutamenti generici e di profili poco professionalizzati”, commenta Carlomagno. Un numero per capire: ogni anno vanno in pensione dalla pubblica amministrazione 180mila persone, ma ne vengono assunte poche migliaia. Tra l’altro, spesso, nemmeno le figure che occorrono. “Perché i concorsi vengono fatti, come sempre, sul general generico, e non sulla base delle competenze”, spiega il segretario Flp.

Un paradosso che non si è ancora riusciti a risolvere, visto che nelle nuove assunzioni “non vi è un rapporto coerente tra aumento delle posizioni dirigenziali e interventi sugli organici complessivi che, probabilmente per effetto dei vincoli di bilancio, non vengono adeguati nonostante le tante richieste formulate dalle amministrazioni interessate”, dice Carlomagno.

Le risorse

Ma quello dei soldi rischia di essere solo l’ennesima foglia di fico. “Innanzitutto, perché si spendono un sacco di soldi proprio a causa delle disfunzioni dello Stato – prosegue il rappresentante della federazione – e poi perché gli stipendi nella pubblica amministrazione sono notoriamente bassi e rischiano di diventare un limite nell’assunzione di talenti”.

La sintesi è tutta qui: “Se vogliamo rilanciare davvero la pubblica amministrazione, non servono solo le assunzioni, non servono solo le risorse ed investire nella formazione dei dipendenti. Ma serve soprattutto un cambio del paradigma. Bisogna innovare, per arrivare ad avere un’amministrazione che non si limiti a dare le risposte, che sarebbe già tanto, ma che sia proattiva. Che fornisca al cittadino già i dati di cui ha bisogno, dall’Isee al permesso dell’auto, che semplifichi veramente la vita”.

E qui s’incastra anche il tema del lavoro agile e dello smart working. “Si deve uscire dalla visione emergenziale, per essere esteso e rivisto per tutti i lavoratori, creando un’organizzazione di lavoro che funzioni per obiettivi e risultati”, conclude Carlomagno.