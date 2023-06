Decreto Lavoro, via libera al nuovo Assegno di inclusione che sostituisce il Reddito di cittadinanza

Decreto Lavoro, via libera al nuovo Assegno di inclusione

Via libera al Senato al decreto Lavoro, con 96 voti favorevoli, 55 voti contrari e 10 astenuti. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera. Il decreto legge introduce la misura che sostituisce il Reddito di cittadinanza, l’Assegno di inclusione (Adi), che scatta dal 1 gennaio 2024, in sostituzione del sussidio bandiera del M5s abrogato dalla legge di Bilancio a partire dalla stessa data. Il testo inoltre incrementa il taglio cuneo fiscale dal 1 luglio al 31 dicembre di quest’anno.

Le ultime modifiche al decreto Lavoro

Nel corso dell’esame in Commissione e in Aula a Palazzo Madama sono state introdotte alcune novità, come la proroga dello smart working per i ‘fragili’ e i genitori di figli under 14 nel privato fino a fine anno e per i fragili della Pa fino al 30 settembre; inoltre è stato previsto che oltre alla proroga sarà possibile anche il rinnovo senza causali dei contratti a termine, entro i 12 mesi. Sui fringe benefit resta l’incremento a 3mila euro per i dipendenti con figli, ma è stato chiarito che l’esenzione riguarda anche la parte contributiva oltre che fiscale.

Testi rivisti in aula

Ieri l’Aula del Senato ha approvato – con 161 voti favorevoli (tra cui anche Pd e M5s), 3 contrari e un astenuto – un emendamento al decreto Lavoro che riguarda i parametri della scala di equivalenza dell’assegno di inclusione, dopo che il testo è stato rivisto. Si trattava di uno dei 12 emendamenti proposti dalla relatrice Paola Mancini di Fdi, su cui mancava il parere della commissione Bilancio, perché la maggioranza era andata sotto per assenza di due senatori di Fi.

L’incidente è stato poi recuperato con la votazione di un nuovo parere e una mini-revisione degli emendamenti (tra cui il ritiro della proposta di stanziare 1 milione per la comunicazione istituzionale).

Tra le altre novità approvate, con un emendamento presentato in extremis dalla relatrice, è stato previsto un incremento di 5 milioni del fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per compensare il taglio degli assegni previsto dal decreto ministeriale 75 dello scorso 18 maggio.