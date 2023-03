Donne e impresa, Qonto lancia il business training per imprenditrici

StrongHer, il business training di Qonto

StrongHer è il business training di Qonto per aiutare le donne che fanno impresa a potenziare e digitalizzare il proprio business. Per candidarsi e partecipare al corso intensivo di due settimane è necessario andare sul sito qonto.com/it/strongher e compilare il modulo entro il 23 aprile.

Il business training è riservato a un massimo di 20 imprenditrici e aspiranti imprenditrici con sessioni serali dedicate a temi come digital marketing, gestione finanziaria e contabile. I corsi si terranno online e in presenza (a Milano) tra il 15 e 26 maggio, tra le 18.30 e le 21. Le aziende guidate da donne attive sul territorio italiano sono 1 milione e 342 mila, pari al 22%, rispetto ad un totale di 6 milioni di imprese. Ci sono molte ragioni per cui questo numero è ancora molto inferiore rispetto a quelle guidate da uomini, tra cui sicuramente un retaggio culturale che ha portato a una minore diffusione della cultura del business nel mondo femminile.

L’opportunità è aperta a fondatrici di aziende che vogliono accelerare la digitalizzazione del proprio business, startup innovative e associazioni, freelance e professioniste con partita iva con un business digitale o che vogliono sfruttare maggiormente le potenzialità del digitale e persone che hanno in programma di lanciare un business nei prossimi 6 mesi.

Chi è Qonto

Qonto è la soluzione di gestione finanziaria aziendale che semplifica la gestione del business: dalle operazioni bancarie e finanziarie quotidiane alla contabilità e alla gestione delle spese. La società con sede a Parigi è stata lanciata sul mercato nel 2017 da Steve Anavi e Alexandre Prot. Oggi conta oltre 350mila clienti business in quattro mercati (Francia, Italia, Germania e Spagna) con un team di mille persone e 70 dipendenti in Italia.

Dalla sua fondazione la società ha raccolto un totale di 622 milioni di euro da Valar, Alven, European Investment Bank, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds e Gaingels per sostenere la crescita.