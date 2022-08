Le ferie solidali di Fastweb

Fastweb e le organizzazioni sindacali nazionali del settore delle Telecomunicazioni, unitamente alle strutture territoriali e alle Rsu, hanno sottoscritto un nuovo accordo che introduce le ferie e permessi soldali a favore dei lavoratori e delle lavoratrici in difficoltà. L’iniziativa mira a promuovere e diffondere una cultura della solidarietà collettiva in azienda e a creare ulteriori condizioni favorevoli per la nascita di comportamenti solidali a sostegno delle proprie persone, in linea con la nuova visione strategica della società “Tu sei Futuro”, che rinnova l’attenzione alle persone e alla comunità per realizzare un futuro più connesso, inclusivo ed ecosostenibile, grazie al perseguimento dei più alti standard internazionali di responsabilità sociale e ambientale, oltre alla realizzazione di infrastrutture chiave per la digitalizzazione del paese.

L’accordo, in fase sperimentale dal primo settembre 2022 al 31 dicembre 2023, crea un “Fondo Ferie e permessi solidali”, grazie al quale i dipendenti potranno donare fino a due giorni i di ferie e permessi maturati e non ancora goduti per ogni anno. Potranno usufruire del fondo tutti i dipendenti che abbiano terminato i propri giorni di ferie e permessi e che abbiano necessità di assistere per motivi di salute figli (sia minorenni che maggiorenni), familiari entro il primo grado di parentela, coniuge convivente di fatto e unito civilmente. L’intesa conferma, dunque, l’impegno di Fastweb nel perseguire il percorso di rinnovamento del modello di organizzazione del lavoro verso un approccio sempre più attento ai temi di inclusione e wellbeing, in grado di favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro e la vita personale, mettendo al centro la persona e introducendo sempre criteri di solidarietà e sostegno verso i più bisognosi.