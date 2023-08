Lavoro, Istat: "dopo sette mesi positivi, a luglio il tasso di disoccupazione sale al 7,6 per cento"

Dopo sette mesi di crescita, a luglio diminuiscono gli occupati e aumentano i disoccupati e gli inattivi. Per l’Istat, la flessione dell’occupazione (-0,3 per cento, pari a -73mila unità su base mensile), osservato per uomini e donne, dipendenti e autonomi, coinvolge solamente i 25-49enni. Il tasso di occupazione scende al 61,3 per cento (-0,2 punti). Anche la crescita del numero di persone in cerca di lavoro (+1,9 per cento, pari a +37mila unita’) coinvolge sia uomini sia donne e si limita alle classi d’eta’ centrali.

Il tasso di disoccupazione totale sale al 7,6 per cento (+0,2 punti ), quello giovanile scende al 22,1 per cento (-0,2 punti). “A luglio 2023, dopo sette mesi di crescita – spiega l’Istat – l’occupazione diminuisce di 73 mila unità rispetto al mese precedente. Il numero degli occupati scende a 23milioni 513mila, pur rimanendo superiore di 362mila a quello di luglio 2022, per effetto dell’aumento dei dipendenti permanenti e degli autonomi che ha piu’ che compensato la diminuzione dei dipendenti a termine. Su base mensile, il tasso di occupazione scende al 61,3 per cento, quello di disoccupazione sale al 7,6 per cento e il tasso inattivita’ resta stabile al 33,5 per cento”.

Confrontando il trimestre maggio-luglio 2023 con quello precedente (febbraio-aprile 2023), si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,5%, per un totale di 119mila occupati. La crescita dell’occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-3,2%, pari a -64mila unità) e degli inattivi (-0,5%, pari a -69mila unità).

Intanto il clima nel paese è caldo

Lo testimoniano una serie di minacce social contro Giorgia Meloni, da parte di chi le contesta la stretta al Reddito di cittadinanza. Frasi che hanno fatto crescere a Palazzo Chigi l’allerta sul clima che potrà trovare la presidente del Consiglio domani nella sua visita a Caivano, il centro alle porte di Napoli teatro degli abusi su due ragazzine. “Io ti consiglierei stai a casa stanno com e pazz e rimaste 160mila famiglia senza rdc senza spesa. sei sicura che tornerai a casa?“, scrive su Facebook S.B., una donna di Caserta che vive a Napoli. Sotto questo post seguono commenti contro la premier, con auguri di morte o quello, aggiunto dal profilo di un laboratorio artigianale napoletano, di andare via con “qualche ammaccatura così capisce i guai che ha fatto”.

Su Twitter, poi, c’è chi la accusa di fare “l’ennesima passerella”, e consiglia agli abitanti di Caivano di «accogliere la pescivendola Meloni con pomodori marci per aver levato il RdC a quella fascia di popolo che vive precariamente in quelle zone…”. Forte la solidarietà rivolta alla premier da parte di tutte le forze politiche.

I sindacati si preparano allo sciopero il 7 ottobre

“Noi ci siamo rotti le scatole e pensiamo che sia arrivato il momento di cambiare questa situazione e mettere le persone che lavorano in condizione di lavorare dignitosamente. Il governo deve cambiare politiche economiche e sociali” ha dichiarato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ospite di In Onda su La7. Landini, che questa sera partecipa alla festa del sindacato a Imola, ha inviato una lettera alla Meloni, sollecitando un incontro con i sindacati.

“La Cgil è sola in questa battaglia? Direi di no. La notizia dovrebbe essere non che noi abbiamo scritto una lettera per chiedere un incontro ma che il governo continua a non volersi confrontare con il mondo del lavoro”, ha chiarito Landini. “Il tema vero non è Landini e la Cgil che chiedono un incontro, ma come pensa il governo di affrontare problemi” come quelli del lavoro precario e povero, dell’inflazione, dei salari “senza incontrare il mondo del lavoro”.

Alla lettera inviata al governo “finora non abbiamo ricevuto nessuna risposta dalle figure di riferimento – ha concluso Landini -. Finora ci sono solo i problemi. Se si parla con le persone si rende conto che c’è un livello di sofferenza molto grande ed è ora di intervenire”.