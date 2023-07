McDonald's, i lavoratori scioperano per caldo in cucina

McDonald’s, i lavoratori scioperano per caldo

Mentre il governo sta valutando le ipotesi di accordi aziendali e di Cigo per crisi climatica partono i primi scioperi spontanei di lavoratori per eccesso di caldo. Ad incrociare le braccia domani, infatti, saranno i lavoratori di Rm e Hb, esercenti di Mc Donald’s dalle 18,30 ale 20,30 a Bari e a Casamassima, per protestare contro la mancanza di aria condizionata nelle cucine dei ristoranti.

Tra piastre e friggitrici la temperatura diventa insopportabile aggiungendosi alla cappa di caldo che investe il paese. Lo sciopero è indetto dalla Filcams e la Cgil di Bari. “”È da anni che denunciano la mancanza di un sistema di aria condizionata adeguato nei ristoranti e soprattutto nelle cucine. Le attuali temperature proibitive stanno determinando frequenti malori fra il personale”, denuncia il sindacato che chiede con urgenza “la chiusura al pubblico nelle giornate da bollino rosso e relativo ricorso alla cassa integrazione fino a quando non sia possibile in intervento tecnico risolutivo”. “Non si può subordinare la salute dei lavoratori al profitto”, ribadisce il sindacato. La protesta sarà scandita, nelle stesse ore, da un presidio di lavoratori davanti ai ristoranti di Bari e dalle 21 alle 23 a Casamassima.