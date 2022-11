Msc Crociere pronta a fare altre 750 assunzioni in Italia

Le assunzioni di Msc Crociere

Altre 750 assunzioni in Italia. Le ha previste Msc Crociere per i prossimi mesi. La compagnia di navigazione sta partecipando al Career Day organizzato a Genova dalla Regione Liguria, nei giorni dal 15 al 17 novembre all’interno del Salone Orientamenti 2022. Uno degli obiettivi di Msc è proprio quello di intercettare dei talenti, che vogliano far parte del personale della propria flotta che conta già oltre 25.000 dipendenti.

Nella giornata di recruiting si terranno colloqui di selezione e la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita di bordo e i numerosi percorsi di carriera possibili all’interno dell’azienda crocieristica, divenuta ormai la terza al mondo e quella in più rapida crescita. Il candidato ideale deve essere in possesso del diploma superiore, conoscere l’inglese a un buon livello ed essere maggiorenne. Nelle assunzioni in Msc l’esperienza nella posizione per cui si sceglie di candidarsi sarà considerata positivamente.

Intanto, nel mese di ottobre 2022 Msc ha segnato un nuovo traguardo, registrando un numero di prenotazioni superiore a quello mai registrato prima in un solo mese. Quasi 400.000 prenotazioni di passeggeri sono state effettuate il mese scorso per gli itinerari della stagione invernale 2022/23 e quelli per l’estate 2023. Stando così le cose le navi accoglieranno un numero di passeggeri superiore alla media storica sia per l’inverno 2022/23 che per l’estate 2023.

“Ottobre è stato il mese con un maggior numero di prenotazioni nella storia del nostro marchio – ha commentato il ceo Gianni Onorato -. Questo riflette i continui e cospicui investimenti effettuati nella nostra flotta, che è una delle più moderne del settore anche grazie alle cinque nuove navi all’avanguardia consegnate negli ultimi tre anni, periodo in cui siamo riusciti a realizzare più di quanto abbia fatto qualsiasi altro marchio dal 2017″.