Operai slovacchi a Mirafiori. I dubbi e i sospetti su Stellantis non più italiana

A Mirafiori arrivano gli operai slovacchi

Dumping con i lavoratori dell’Est Europa o semplice trasferta di operai, prassi normale in un gruppo multinazionale? La decisione di Stellantis di impiegare temporaneamente a Mirafiori 17 tute blu slovacche provenienti dallo stabilimento del gruppo a Trnava, e due italiani dagli impianti Sevel di Atessa apre un nuovo fronte di scontro a Torino e non solo. Nello stabilimento sotto la Mole vengono prodotte le 500e, ( il modello il più venduto tra le elettriche in Italia e uno dei più venduti in Europa) e l’intenzione dell’azienda è quello di rinforzare l’impianto e passare da 100 mila a 130 mila veicoli all’anno entro il 2024.

Altolà o nuove iniziative

«Aumentare gli addetti è giusto. Non vorremmo però che Stellantis, pur di non assumere personale, cominciasse a fare dumping con i lavoratori dell’Est Europa — dice Davide Provenzano di Fim Cils — e poi finisse col dumping salariale”. ” La nostra sensazione – dice ancora Provenzano – è però che dal quartier generale del gruppo sia partito il divieto di assumere a Torino . Qualsiasi azienda che pianifica stabilmente una crescita non può pensare di contare sugli operai in trasferta. Stellantis non è più solo Fiat, e l’Italia è uno dei tanti Paesi dove agisce la multinazionale, ma la strada, visto il successo della 500e è fare assunzioni”. “E’ importante assumere i giovani – conclude il sindacalista – d’altra parte non è che l’azienda ci possa chiamare solo quando c’è da firmare la cassa o gli esodi incentivati. E dunque dopo questo primo altolà siamo pronti a nuove iniziative. Sperando che l’azienda, prima, torni sui suoi passi”.

L’allarme dei sindacati

“L’azienda parla di dare manforte allo sforzo produttivo – fa eco Gianni Mannori della Fiom Cgil – ma dare occupazione non significa importare i lavoratori dall’estero”. “Da tempo denunciamo ritmi massacranti in fabbrica per stare dietro all’aumento di produzione della 500 elettrica – prosegue Mannori. – Servono assunzioni di giovani lavoratori, questa è l’occupazione che ci serve». Anche Luigi Paone della Uilm frena sull’impiego di operai dall’Est a Mirafiori. «Tutti i lavoratori sono benvenuti, quelli dalla Slovacchia come quelli che arrivano da Atessa — spiega Paone —. Ma non dimentichiamo che nella fabbrica torinese ci sono quasi 400 operai in solidarietà, quelli impiegati nelle linee Maserati e altri nella produzione di mascherine. Riportiamo loro in linea e evitiamo di assumere lavoratori dall’estero».

Perché la Slovacchia

E l’azienda? Stellantis a quanto è trapelato a livello non ufficiale, visto il successo della 500e e rispondendo anche alle richieste dei rappresentanti dei lavoratori che chiedono più operai in linea, ha fatto scouting tra i suoi stabilimenti per cercare personale disponibile al trasferimento. Da Melfi è arrivato un secco no, così come dagli stabilimenti francesi e spagnoli. Da qui la scelta delle tute blu slovacche.

Melfi e Termoli