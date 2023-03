La catena alberghiera Delphina cerca in Sardegna 140 dipendenti

Opportunità di lavoro alla catena alberghiera Delphina

Oltre 140 nuove opportunità lavorative, tra cui posizioni annuali, nel turismo in Sardegna: sono questi i numeri delle assunzioni in corso per Delphina hotels & resorts, catena alberghiera sarda con 12 hotel cinque e quattro stelle situati nel nord della Sardegna.

La società offre anche una serie di opportunità nella sede centrale di Palau con la ricerca, per l’area commerciale e gestionale, di un operation manager, di un direttore area tecnica, di un revenue manager, di un assistente per il controllo di gestione, di un web marketing manager, grafici e travel consultant per il reparto prenotazioni.

Mentre nelle strutture ci saranno le selezioni per dipendenti stagioni che abbracciano una serie di professionalità tra cui guide turistiche, comandante di imbarcazioni, biologi, responsabile ufficio escursioni, oltre che guest relation, maître, capi partita di cucina, commis di cucina e di sala, chef de rang, barman, baristi, addetti al front desk e cameriere ai piani.