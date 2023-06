Nell'era dell'AI quanto conta l'uomo in azienda? Ecco come scoprirlo

Quanto conta la componente umana in questo periodo di fortissima innovazione in azienda? È questo il focus della nuova edizione dell’Open Innovation Summit, l’appuntamento annuale organizzato da Digital Magics che si terrà a Saint-Vincent in provincia di Aosta venerdì e sabato prossimo.

All’evento, che rappresenta ormai l’appuntamento istituzionale di riferimento per il mondo del Tech e dell’Innovazione, rappresentanti dei massimi livelli delle istituzioni, dei mass media, dell’imprenditoria, della ricerca, del mondo accademico e anche dell’hacking si confronteranno sul contesto attuale e sulle prospettive future dell’innovazione, mettendo al centro del dibattito “l’uomo” e “l’etica” delle relazioni. L’appuntamento si caratterizzerà, tra l’altro, per una sempre maggiore interattività tra partner, relatori e pubblico con momenti di networking, speed dating e fishbowl meeting.

Il ventesimo compleanno

“Il 2023 è un anno importante per noi, Digital Magics compie 20 anni e questa edizione dell’Open innovation summit racchiude larga parte dello spirito che ci ha portati fin qui: passione, ricerca del talento e attenzione alle persone”, ha commentato il presidente esecutivo di Digital Magics, Marco Gay. “Festeggiare questo traguardo mettendo al centro la persona – ha aggiunto – è la direzione che siamo convinti debbano avere le tecnologie innovative, che sono il cuore dei nostri programmi di accelerazione e delle nostre startup, per parlare concretamente di futuro. L’intelligenza umana sarà il pilastro per rendere quella artificiale protagonista di un nuovo umanesimo digitale”.